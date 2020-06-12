La Gazzetta dello Sport: Кавани хочет зарабатывать в «Интере» 12 миллионов в год

«Интер» пока не может договориться с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани об условиях личного контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, уругваец хочет зарабатывать в миланском клубе 12 миллионов евро в год.

«Интер» не готов предложить футболисту более 7,5 миллиона плюс бонусы. Именно такая зарплата сейчас у самых высокооплачиваемых игроков команды Кристиана Эриксена и Ромелу Лукаку.

Кавани этим летом станет свободным агентом, поэтому итальянцам не придется тратиться на его трансфер.

В составе «ПСЖ» 33-летний форвард забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.