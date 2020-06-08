Главные новости дня. Хеведес покинул «Локомотив», Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга самых дорогих футболистов

Вагнер Лав сможет играть за ЦСКА только со следующего сезона. Его зарплата – 800 тысяч евро в год.

Sportski žurnal: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона и может перейти в «Црвену Звезду». Клуб эту информацию отрицает.

Трибуну стадиона «Урала» разберут к декабрю. Вместимость уменьшится на 11 тысяч

Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга самых дорогих игроков от CIES

Собянин разрешил пускать зрителей на московские матчи РПЛ

«Локомотив»: «Баринов не болел коронавирусом, тест был ошибочным»

«Чемпионат»: «Рубин» и «Крылья Советов» провели товарищеский матч без разрешения властей

РФС может отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хеведесом

Официально: Субашич покинул «Монако»