Трибуну стадиона «Урала» разберут к декабрю. Вместимость уменьшится на 11 тысяч

Демонтаж временной трибуны стадиона «Урала» планируется завершить к декабрю. Об этом сообщила компания «Гипрогор Проект», которая является подрядчиком строительных изменений.

После ликвидации трибуны за воротами вместимость арены уменьшится с 35 тысяч до 23,5 тысячи. Разобранные конструкции перевезут на другие стадионы Свердловской области.