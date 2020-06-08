Трибуну стадиона «Урала» разберут к декабрю. Вместимость уменьшится на 11 тысяч

да можно все убрать, на посещаемости Урала это ни как не отразится. ха-ха-ха
Демонтаж временной трибуны стадиона «Урала» планируется завершить к декабрю. Об этом сообщила компания «Гипрогор Проект», которая является подрядчиком строительных изменений.
После ликвидации трибуны за воротами вместимость арены уменьшится с 35 тысяч до 23,5 тысячи. Разобранные конструкции перевезут на другие стадионы Свердловской области.
- «Екатеринбург Арена» принимала матчи чемпионата мира-2018.
- «Урал» в РПЛ десятым.
- Сезон возобновляется 19 июня.