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    Трибуну стадиона «Урала» разберут к декабрю. Вместимость уменьшится на 11 тысяч

    Демонтаж временной трибуны стадиона «Урала» планируется завершить к декабрю. Об этом сообщила компания «Гипрогор Проект», которая является подрядчиком строительных изменений.

    После ликвидации трибуны за воротами вместимость арены уменьшится с 35 тысяч до 23,5 тысячи. Разобранные конструкции перевезут на другие стадионы Свердловской области.

    • «Екатеринбург Арена» принимала матчи чемпионата мира-2018.
    • «Урал» в РПЛ десятым.
    • Сезон возобновляется 19 июня.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -109

      Аденн 31 минуту назад

      да можно все убрать, на посещаемости Урала это ни как не отразится. ха-ха-ха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10338

      Garrincha58 54 минуты назад

      вот оно наследие ЧМ-2018, короче первый пошёл,а что то будет в других городах где нет команд да и никогда не будет

      -1
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      Рейтинг: +1438

      VGreen > Garrincha58 34 минуты назад

      в смысле? это "временная" трибуна, изначально и заявлялось, что она после ЧМ будет разобрана. И это совершенно правильно - 35 тысячный стадион для Екатеринбурга большеват, а 23,5 - самое то. Ну и слишком уродски выглядит это строение, давно пора было разобрать.

      2
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      Рейтинг: +577

      Граф2019 > Garrincha58 28 минут назад

      остальные в бункер! и не квакать...

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