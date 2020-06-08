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    Собянин разрешил пускать зрителей на московские матчи РПЛ

    Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение столичных матчей РПЛ со зрителями. Сезон возобновится 19 июня.

    В указе говорится, что количество зрителей на стадионе не должно превышать десять процентов его общей вместимости. Также есть оговорка: разрешение на присутствие болельщиков еще должны дать московские департаменты и Роспотребнадзор.

    • За время пандемии из-за коронавируса в России умерло более 5,9 тысячи человек.
    • По всему миру умерло более 374000 человек.
    • Также Собянин отменил режим самоизоляции.

    Источник: сайт Сергея Собянина

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    08.06.2020 15:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 8 июня 2020, 19:45

      чем ближе 19 июня, тем быстрее растет "процент сознания" у Собянина...

      2
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 8 июня 2020, 18:58

      переобулся в пятницу продавец масок, в обед огласил продление как минимум до осени, а к вечеру получил волшебный пинок и пообещал отмену на неделе, надавили на откатчика.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 8 июня 2020, 18:15

      Болельщики,

      Поздравляю вас с началом окончания барановирусного лохотрона.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 8 июня 2020, 17:56

      Сподобился, любезный наш, нижайший поклон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 июня 2020, 17:47

      Думаю к 19-му заполняемость разрешат сделать к 50% как минимум...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > BarStep 8 июня 2020, 21:04

      оптимистично 50% , даже 30% уже неплохо будет. но я за 50%

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2020, 17:46

      Может быть Роспотребнадзор увеличит число посетителей до 30-40%.
      Будем надеяться, время есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -688

      valkam72 8 июня 2020, 17:35

      Главное вонючих питерских бомжей не пускать, а то всех перезаражают педикулёзом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 июня 2020, 16:59

      Деньги решают все или дать возможность подзаработать заседевшимся.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > prtcs 15 августа 2020, 17:47

      Подождём , когда тебя Путин загнёт тебя раком негодяй !

      0
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 8 июня 2020, 16:27

      Главное - это получить разрешение от Росспиртнадзора, остальное всё само-собой сложится.

      5
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 8 июня 2020, 16:04

      10 % ?
      Могу себе представить ,что за вакханалия начнется ......
      Все тикеты поделят меж собой олигархические родственники ,из народа раз-два и обчелся .......Собянин - Большое Рыжее Гэ. PS Не забудь тогда,мерзкий мэр ,полицаев нагнать процентов 50% .....народ против пчел!

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > alex1951 8 июня 2020, 17:33

      Эта картинка из Эстонии так видится в приоткрытую щель?

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > BarStep 8 июня 2020, 19:14

      Товарищ,не горячитесь....я рад ошибиться бы,но поживем увидим...
      Люди соскучились по живой игре ,а чел ,который в футболе ,как свинья в апельсинах - вдруг определяет % ....у него же все в %% тах ,галочках ,сдал,выполнил,отчитался ....И при чем тут Эстония? Приезжай и отдохни - понравится..

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