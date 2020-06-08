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Собянин разрешил пускать зрителей на московские матчи РПЛ

8 июня 2020, 15:51
14

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение столичных матчей РПЛ со зрителями. Сезон возобновится 19 июня.

В указе говорится, что количество зрителей на стадионе не должно превышать десять процентов его общей вместимости. Также есть оговорка: разрешение на присутствие болельщиков еще должны дать московские департаменты и Роспотребнадзор.

  • За время пандемии из-за коронавируса в России умерло более 5,9 тысячи человек.
  • По всему миру умерло более 374000 человек.
  • Также Собянин отменил режим самоизоляции.

Источник: сайт Сергея Собянина
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо ЦСКА Спартак
Комментарии (14)
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alex1951
1591621451
10 % ? Могу себе представить ,что за вакханалия начнется ...... Все тикеты поделят меж собой олигархические родственники ,из народа раз-два и обчелся .......Собянин - Большое Рыжее Гэ. PS Не забудь тогда,мерзкий мэр ,полицаев нагнать процентов 50% .....народ против пчел!
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DOCTOR PENALTY
1591622867
Главное - это получить разрешение от Росспиртнадзора, остальное всё само-собой сложится.
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prtcs
1591624772
Деньги решают все или дать возможность подзаработать заседевшимся.
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valkam72
1591626954
Главное вонючих питерских бомжей не пускать, а то всех перезаражают педикулёзом.
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vladimir-7
1591627591
Может быть Роспотребнадзор увеличит число посетителей до 30-40%. Будем надеяться, время есть.
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BarStep
1591627637
Думаю к 19-му заполняемость разрешат сделать к 50% как минимум...
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Plyash
1591628181
Сподобился, любезный наш, нижайший поклон.
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фанат джигурды
1591629329
Болельщики, Поздравляю вас с началом окончания барановирусного лохотрона.
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TOL47
1591631938
переобулся в пятницу продавец масок, в обед огласил продление как минимум до осени, а к вечеру получил волшебный пинок и пообещал отмену на неделе, надавили на откатчика.
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JTherry
1591634704
чем ближе 19 июня, тем быстрее растет "процент сознания" у Собянина...
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