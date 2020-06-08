Собянин разрешил пускать зрителей на московские матчи РПЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проведение столичных матчей РПЛ со зрителями. Сезон возобновится 19 июня.
В указе говорится, что количество зрителей на стадионе не должно превышать десять процентов его общей вместимости. Также есть оговорка: разрешение на присутствие болельщиков еще должны дать московские департаменты и Роспотребнадзор.
- За время пандемии из-за коронавируса в России умерло более 5,9 тысячи человек.
- По всему миру умерло более 374000 человек.
- Также Собянин отменил режим самоизоляции.
Источник: сайт Сергея Собянина