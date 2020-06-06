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  • Лига чемпионов напомнила о пятилетии последнего евротрофея «Барселоны»

Лига чемпионов напомнила о пятилетии последнего евротрофея «Барселоны»

6 июня 2020, 23:30
2

Лига чемпионов опубликовала видеонарезку финального матча турнира сезона-2014/15. Он был сыгран ровно пять лет назад.

В финале «Барселона» победила «Ювентус». Это последний на текущий момент евротрофей каталонцев.

  • «Барселону» тренировал Луис Энрике, туринцев – Массимилиано Аллегри.
  • Финал прошел в Берлине – на стадионе решающего матча чемпионата мира-2006.
  • «Барселона» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона
Комментарии (2)
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Cules2013
1591513837
эххх... недавно пересматривал. В последние годы Барса сама не своя.
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