Лига чемпионов напомнила о пятилетии последнего евротрофея «Барселоны»

Лига чемпионов опубликовала видеонарезку финального матча турнира сезона-2014/15. Он был сыгран ровно пять лет назад.
В финале «Барселона» победила «Ювентус». Это последний на текущий момент евротрофей каталонцев.
- «Барселону» тренировал Луис Энрике, туринцев – Массимилиано Аллегри.
- Финал прошел в Берлине – на стадионе решающего матча чемпионата мира-2006.
- «Барселона» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Barcelona = champions #OTD in 2015... #UCL #OnThisDay | @FCBarcelona pic.twitter.com/Oas1G1x7zq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 6, 2020