Лига чемпионов напомнила о пятилетии последнего евротрофея «Барселоны»

Лига чемпионов опубликовала видеонарезку финального матча турнира сезона-2014/15. Он был сыгран ровно пять лет назад.

В финале «Барселона» победила «Ювентус». Это последний на текущий момент евротрофей каталонцев.

«Барселону» тренировал Луис Энрике, туринцев – Массимилиано Аллегри .

туринцев – . Финал прошел в Берлине – на стадионе решающего матча чемпионата мира-2006.

«Барселона» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.