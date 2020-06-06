Лига чемпионов напомнила о пятилетии последнего евротрофея «Барселоны»

Лига чемпионов опубликовала видеонарезку финального матча турнира сезона-2014/15. Он был сыгран ровно пять лет назад.
В финале «Барселона» победила «Ювентус». Это последний на текущий момент евротрофей каталонцев.
- «Барселону» тренировал Луис Энрике, туринцев – Массимилиано Аллегри.
- Финал прошел в Берлине – на стадионе решающего матча чемпионата мира-2006.
- «Барселона» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА