Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Лига чемпионов напомнила о пятилетии последнего евротрофея «Барселоны»

    Лига чемпионов опубликовала видеонарезку финального матча турнира сезона-2014/15. Он был сыгран ровно пять лет назад.

    В финале «Барселона» победила «Ювентус». Это последний на текущий момент евротрофей каталонцев.

    • «Барселону» тренировал Луис Энрике, туринцев – Массимилиано Аллегри.
    • Финал прошел в Берлине – на стадионе решающего матча чемпионата мира-2006.
    • «Барселона» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2020 23:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76848
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru