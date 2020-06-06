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  • Кьеллини: «Я дважды был близок к уходу из «Ювентуса» – в «Реал» и «Манчестер Сити»

Кьеллини: «Я дважды был близок к уходу из «Ювентуса» – в «Реал» и «Манчестер Сити»

6 июня 2020, 12:12
1

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что два раза он всерьез рассматривал вариант с уходом из туринского клуба.

«Я дважды был близок к уходу из «Ювентуса». В первый раз я мог уйти в «Реал» в 2010 году, второй – в «Манчестер Сити» в 2011-м. Мне пришлось подумать тогда. Но в итоге «Реал» после назначения Моуринью подписал его соотечественника Рикарду Карвалью, а из переговоров с «Сити» просто ничего не вышло», – заявил Кьеллини.

  • Центрбек выступает за «Ювентус» с 2005 года.
  • В его активе 509 матчей, 36 голов и 20 ассистов.
  • В 2021 году Кьеллини собирается завершить карьеру.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Реал Манчестер Сити Кьеллини Джорджо
Комментарии (1)
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Давид59
1591439898
Если бы, да кабы. Может и Суарес не погрыз бы тебя тогда
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