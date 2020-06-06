Кьеллини: «Я дважды был близок к уходу из «Ювентуса» – в «Реал» и «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что два раза он всерьез рассматривал вариант с уходом из туринского клуба.

«Я дважды был близок к уходу из «Ювентуса». В первый раз я мог уйти в «Реал» в 2010 году, второй – в «Манчестер Сити» в 2011-м. Мне пришлось подумать тогда. Но в итоге «Реал» после назначения Моуринью подписал его соотечественника Рикарду Карвалью, а из переговоров с «Сити» просто ничего не вышло», – заявил Кьеллини.