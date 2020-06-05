В «Оренбурге» не выявлено заболевших коронавирусом

«Оренбург» объявил результаты тестирования команды на коронавирус.

«Проведены повторные тестирования футболистов, тренерского штаба и персонала ФК «Оренбург». В нашем клубе все здоровы!

Отрицательные результаты на наличие COVID-19 уже по итогам двух тестирований у тех тренеров и футболистов, у которых первичные анализы показывали отклонения и имена которых были опубликованы в официальном заявлении клуба от 22 мая. Их анализы дополнительно отправлялись в Новосибирск для детального изучения. В настоящий момент все футболисты и тренеры приступили к тренировочному процессу.

Три легионера ФК «Оренбург», прибывшие из других стран, также имеют отрицательные результаты на наличие COVID-19, они приступят к работе после завершения режима самоизоляции», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.