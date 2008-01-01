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    В «Оренбурге» не выявлено заболевших коронавирусом

    «Оренбург» объявил результаты тестирования команды на коронавирус.

    «Проведены повторные тестирования футболистов, тренерского штаба и персонала ФК «Оренбург». В нашем клубе все здоровы!

    Отрицательные результаты на наличие COVID-19 уже по итогам двух тестирований у тех тренеров и футболистов, у которых первичные анализы показывали отклонения и имена которых были опубликованы в официальном заявлении клуба от 22 мая. Их анализы дополнительно отправлялись в Новосибирск для детального изучения. В настоящий момент все футболисты и тренеры приступили к тренировочному процессу.

    Три легионера ФК «Оренбург», прибывшие из других стран, также имеют отрицательные результаты на наличие COVID-19, они приступят к работе после завершения режима самоизоляции», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    • По итогам 22 туров «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Ближайший официальный матч команда проведет 21 июня в гостях. Соперник – «Локомотив».

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

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