Daily Star: Артета контактировал с Аршавиным по поводу трансфера Азмуна

«Арсенал» намерен летом усилить атаку нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.
По информации Daily Star, главный тренер лондонской команды Микель Артета связывался с экс-игроком петербургского клуба Андреем Аршавиным, чтобы обсудить возможный трансфер иранца.
Испанец и россиянин вместе выступали за «Арсенал» с 2011 по 2013 год.
- В феврале 2019 года «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе форварда 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.
Источник: Daily Star