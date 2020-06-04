Daily Star: Артета контактировал с Аршавиным по поводу трансфера Азмуна

«Арсенал» намерен летом усилить атаку нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

По информации Daily Star, главный тренер лондонской команды Микель Артета связывался с экс-игроком петербургского клуба Андреем Аршавиным, чтобы обсудить возможный трансфер иранца.

Испанец и россиянин вместе выступали за «Арсенал» с 2011 по 2013 год.