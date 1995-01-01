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    Daily Star: Артета контактировал с Аршавиным по поводу трансфера Азмуна

    «Арсенал» намерен летом усилить атаку нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

    По информации Daily Star, главный тренер лондонской команды Микель Артета связывался с экс-игроком петербургского клуба Андреем Аршавиным, чтобы обсудить возможный трансфер иранца.

    Испанец и россиянин вместе выступали за «Арсенал» с 2011 по 2013 год.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе форварда 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Рыночная стоимость иранца – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Daily Star

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