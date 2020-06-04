Журналист Скира: «Аталанта» выкупила за 15 миллионов экс-игрока «Спартака» Пашалича

«Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича, утверждает журналист Николо Скира.
Сообщается, что «Челси» получит за трансфер хорватского футболиста 15 миллионов евро.
В скором времени стороны объявят о сделке официально.
- 25-летний Пашалич выступает за «Аталанту» на правах аренды с июля 2018 года.
- За этот период игрок провел 74 матча, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
- В сезоне-2017/18 хавбек играл за «Спартак».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (70,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.