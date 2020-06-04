Журналист Скира: «Аталанта» выкупила за 15 миллионов экс-игрока «Спартака» Пашалича

«Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича, утверждает журналист Николо Скира.

Сообщается, что «Челси» получит за трансфер хорватского футболиста 15 миллионов евро.

В скором времени стороны объявят о сделке официально.