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    Журналист Скира: «Аталанта» выкупила за 15 миллионов экс-игрока «Спартака» Пашалича

    «Аталанта» воспользовалась опцией выкупа полузащитника Марио Пашалича, утверждает журналист Николо Скира.

    Сообщается, что «Челси» получит за трансфер хорватского футболиста 15 миллионов евро.

    В скором времени стороны объявят о сделке официально.

    • 25-летний Пашалич выступает за «Аталанту» на правах аренды с июля 2018 года.
    • За этот период игрок провел 74 матча, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
    • В сезоне-2017/18 хавбек играл за «Спартак».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (70,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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