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    Министр спорта Московской области: «Ведем переговоры с бизнесменом Ломакиным о продаже «Химок»

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» могут быть переданы в частные руки.

    «Сегодня мы по видеосвязи говорили с Сергеем Ломакиным. Обсуждали детали такого сценария. До конца решение еще не принято. Мы со своей стороны готовы пойти ему на уступки во время матч-дэя, он в свою очередь будет забирать себе клуб. Но, думаю, ясность наступит к концу этой недели или к началу следующей. Ломакин сейчас просчитывает бизнес-модель, все взвешивает.

    Пока мы нашим бюджетным учреждением лицензируемся в ФНЛ. А до конца июня передаем все права — все контракты, игроков и так далее — Ломакину. Он полностью финансирует клуб. А мы финансируем инфраструктуру, за исключением коммунальных расходов», – сказал министр.

    • «Химки» финишировали на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
    • Из-за финансовых проблем клуб может отказаться от повышения в классе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      STAS HIMKI 6 минут назад

      Как мне известно много было спонсоров . в том числе и знаменитая букмейкерский клуб, и они готовы были спонсировать ХИМКИ в Премьер лиге. но их всех сливал министр спорта Мос области по непонятным причинам.У 50000 болельщиков команды вопрос. Сколько министр получил отката? этим делом должен заняться следственный комитет. хотя уже доноситься из СК что пошатнется стул под министром. за три копейки продать гос актив. Таких наглых действий давненько не было. главное в аэропорту патрули установить чтобы этот жлоб за кардон не убежал к себе в Лондон.

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      Рейтинг: +4575

      JTherry 1 час назад

      не тот ли это Ломакин, совладелец Центробуви, против которого в 2016 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении на 9 миллиардов рублей? теперь Фикс-прайс "уломал" футбольный клуб Химки)

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      Рейтинг: +16922

      DOCTOR PENALTY > JTherry 1 час назад

      9 млрд как раз хватит Химкам на 3 неплохих сезона, дольше они всё-равно не любят играть в Вышке.

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