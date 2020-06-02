Министр спорта Московской области: «Ведем переговоры с бизнесменом Ломакиным о продаже «Химок»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что «Химки» могут быть переданы в частные руки.

«Сегодня мы по видеосвязи говорили с Сергеем Ломакиным. Обсуждали детали такого сценария. До конца решение еще не принято. Мы со своей стороны готовы пойти ему на уступки во время матч-дэя, он в свою очередь будет забирать себе клуб. Но, думаю, ясность наступит к концу этой недели или к началу следующей. Ломакин сейчас просчитывает бизнес-модель, все взвешивает.

Пока мы нашим бюджетным учреждением лицензируемся в ФНЛ. А до конца июня передаем все права — все контракты, игроков и так далее — Ломакину. Он полностью финансирует клуб. А мы финансируем инфраструктуру, за исключением коммунальных расходов», – сказал министр.