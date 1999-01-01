Главные новости утра. В «Барселоне» семь человек переболели коронавирусом, Смолов может перейти в «Бешикташ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      ivanovale 47 минут назад

      Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка--- https://bit.vodka/davalka

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      Рейтинг: +563

      Граф2019 1 час назад

      Смолов: бакшиш даш? перейду в Бешикташ...

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