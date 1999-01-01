Главные новости утра. В «Барселоне» семь человек переболели коронавирусом, Смолов может перейти в «Бешикташ»

Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка--- https://bit.vodka/davalka
«Бешикташ» поборется за Смолова
«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба
Черчесов – о коронавирусе: «Россия отработала на хорошую оценку. Мы на правильном пути»
Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»
AS: в «Барселоне» пять футболистов и два тренера переболели коронавирусом