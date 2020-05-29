Marca: «Ювентус» не будет подписывать Артура и не будет удерживать Пьянича

«Ювентус» отказался от идеи заполучить полузащитника «Барселоны» Артура, пишет Marca. Планировалось, что он переедет в Турин в обмен на Миралема Пьянича.
Итальянцы не только отказываются от Артура, но и не будут препятствовать уходу боснийца. Не исключено, что в обмен на Пьянича «Ювентус» получит другого игрока «Барселоны», не Артура.
- В текущем сезоне Пьянич провел 31 матч, забил три гола.
- Игрок на рынке стоит 52 миллиона евро.
- «Ювентус» и «Барселона» лидируют в своих чемпионатах.
Источник: Marca