Marca: «Ювентус» не будет подписывать Артура и не будет удерживать Пьянича

«Ювентус» отказался от идеи заполучить полузащитника «Барселоны» Артура, пишет Marca. Планировалось, что он переедет в Турин в обмен на Миралема Пьянича.

Итальянцы не только отказываются от Артура, но и не будут препятствовать уходу боснийца. Не исключено, что в обмен на Пьянича «Ювентус» получит другого игрока «Барселоны», не Артура.