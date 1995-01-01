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    Кикнадзе: «Главная фигура в «Локомотиве», которая за все отвечает – генеральный директор»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе взял на себя ответственность за результаты клуба после смены главного тренера.

    «Генеральный директор несет ответственность за все, что происходит в клубе, и я очень хочу, чтобы было понимание. Считаю, необоснованными нападки на совет директоров клуба и Анатолия Мещерякова, в частности.

    Главная фигура, которая за все отвечает – генеральный директор. И когда я говорю, что совет директоров меня поддержал, то это значит, что совет директоров сейчас выразил поддержку генеральному директору», – заявил Кикнадзе.

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    Источник: «Россия-24»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1171

      Cleaner 1 час назад

      А я что то по своей наивности всегда думал, что главная фигура в футболе - это ТРЕНЕР! Оказывается, что я ошибался, и ГЛАВНЫЙ в команде - генеральный ДИРЕКТОР! Приплыли...(

      0
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      Рейтинг: +2829

      TOMSON 2 часа назад

      Те если результаты будут неудовлетворительны Кикнадзе покинет свой пост? Я думаю стоит заскринить эту новость, а то потом как всегда, все куда-то исчезнет.

      0
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      Рейтинг: +1171

      Cleaner > TOMSON 1 час назад

      Если результаты будут неудовлетворительны Кикнадзе свалит все на неопытного тренера, который не оправдал надежд ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

      0
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      Рейтинг: +72

      PAREVG. 2 часа назад

      Горите вы все в аду, во главе с Белозеровым

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      GreyDM 3 часа назад

      смотри,не проотвечайся... фотки с гвоздичками оценил небось..)))

      2
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      Рейтинг: +5747

      Антибиотик 3 часа назад

      Собралась шайка нахлебников и выражают друг-другу поддержку.

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