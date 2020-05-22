Кикнадзе: «Главная фигура в «Локомотиве», которая за все отвечает – генеральный директор»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе взял на себя ответственность за результаты клуба после смены главного тренера.

«Генеральный директор несет ответственность за все, что происходит в клубе, и я очень хочу, чтобы было понимание. Считаю, необоснованными нападки на совет директоров клуба и Анатолия Мещерякова, в частности.

Главная фигура, которая за все отвечает – генеральный директор. И когда я говорю, что совет директоров меня поддержал, то это значит, что совет директоров сейчас выразил поддержку генеральному директору», – заявил Кикнадзе.