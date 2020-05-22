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  • Кикнадзе: «Главная фигура в «Локомотиве», которая за все отвечает – генеральный директор»

Кикнадзе: «Главная фигура в «Локомотиве», которая за все отвечает – генеральный директор»

22 мая 2020, 11:36
7

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе взял на себя ответственность за результаты клуба после смены главного тренера.

«Генеральный директор несет ответственность за все, что происходит в клубе, и я очень хочу, чтобы было понимание. Считаю, необоснованными нападки на совет директоров клуба и Анатолия Мещерякова, в частности.

Главная фигура, которая за все отвечает – генеральный директор. И когда я говорю, что совет директоров меня поддержал, то это значит, что совет директоров сейчас выразил поддержку генеральному директору», – заявил Кикнадзе.

  • Руководство «Локомотива» отказалось продлевать контракт с Юрием Семиным.
  • Клуб назначил Марко Николича.
  • Болельщики московского клуба выразили недовольство в связи с кадровым решением.

Источник: «Россия-24»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Антибиотик
1590137100
Собралась шайка нахлебников и выражают друг-другу поддержку.
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GreyDM
1590137211
смотри,не проотвечайся... фотки с гвоздичками оценил небось..)))
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PAREVG.
1590139935
Горите вы все в аду, во главе с Белозеровым
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vmonomah17
1590154035
Ждем возвращение Смородской)))))
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JTherry
1590159103
"...совет директоров сейчас выразил поддержку генеральному директору" Кикнадзе не несет никакой ответственности, и это его заявление лишний раз доказывает, что "вся ответственность" в Локо не относится к отдельным личностям, а специально затенена ссылкой на совет директоров, "совдир так решил" - коллективная безответственность...
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vla4839
1590167190
Это где гендиректор делает результат? Слишком высокого мнения о себе и своей должности г-н Кикнадзе! Великих тренеров мы знаем ,а гендиректоров - нет! Все,кроме главного тренера - это обслуживающий персонал,помощники ,советники,чиновники по трате денег спонсора.В недавнее время не было должностей в клубах с такими функциями и склок было меньше,подхалимов.Со всеми вопросами справлялся главный тренер и его помощники. Сёмин - один из примеров,он не приемлет всяких кикнадзев,он единоначальник. И так должно быть!
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житель СПб
1590168696
Что и требовалось доказать! Как же достали эти "эффективные менеджеры" - которые ничего не умеют, но все решают. Разграбили, разворовали и развалили всю страну. Тошно от них.
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