Кикнадзе: «Главная фигура в «Локомотиве», которая за все отвечает – генеральный директор»

А я что то по своей наивности всегда думал, что главная фигура в футболе - это ТРЕНЕР! Оказывается, что я ошибался, и ГЛАВНЫЙ в команде - генеральный ДИРЕКТОР! Приплыли...(
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе взял на себя ответственность за результаты клуба после смены главного тренера.
«Генеральный директор несет ответственность за все, что происходит в клубе, и я очень хочу, чтобы было понимание. Считаю, необоснованными нападки на совет директоров клуба и Анатолия Мещерякова, в частности.
Главная фигура, которая за все отвечает – генеральный директор. И когда я говорю, что совет директоров меня поддержал, то это значит, что совет директоров сейчас выразил поддержку генеральному директору», – заявил Кикнадзе.
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