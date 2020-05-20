Главные новости дня. ЦСКА продлил контракт с Гончаренко, «Локомотив» предложил за Баделя 3,5 миллиона

Sportbox: «Химки» могут объединиться с клубом «Родина» и остаться в ФНЛ.

Журналист Скира: Сане и «Бавария» заключили предварительный контракт до 2025 года.

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года.

Полузащитник «Урала» Димитров закончит карьеру ради бизнеса в Болгарии.

Metaratings: «Локомотив» предложил за Баделя 3,5 миллиона.

Сане готов отказаться от 30% зарплаты в «Баварии».

Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.

39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру.

«Чемпионат»: Меркель может перейти в «Локомотив».