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    «Рейтинг Букмекеров»: «Химки» подали документы на участие в РПЛ

    «Химки» подали в РФС документы на лицензирование и соответствие критериям клуба РПЛ, пишет «Рейтинг Букмекеров».

    Подмосковному клубу теперь необходимо пройти документальную проверку того, что у команды есть возможности для участия в РПЛ, прежде всего, финансовые. Сегодня сообщалось, что «Химки» могут объединиться с «Родиной» и остаться в ФНЛ.

    По итогам досрочно завершенного сезона подмосковная команда заняла второе место и получила путевку в РПЛ, однако из-за финансовых трудностей участие клуба в высшей лиге остается под вопросом.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7730

      BRO_football 1 час назад

      Если Химки подали документы, то это далеко не факт, что клуб пройдёт лицензирование. Просто попытались. Хуже явно не станет

      1
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      Рейтинг: +1377

      Genz 1 час назад

      Зарплату платить не будут. Бедные футболисты

      0
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      Рейтинг: +14707

      bset 1 час назад

      Лучше уж Чертаново в РПЛ пустить. У них и академия на уровне.

      0
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      Рейтинг: -92

      Фанат Рубина > bset 6 минут назад

      я тоже за, это было бы круто для нашего футбола, пацаны бы получили хороший опыт в вышке, да возможно обратно вылетелили бы но себя зато показали бы..

      0
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      Рейтинг: +6004

      Сильвербой 1 час назад

      А к зиме снимутся?

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