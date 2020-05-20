«Рейтинг Букмекеров»: «Химки» подали документы на участие в РПЛ

«Химки» подали в РФС документы на лицензирование и соответствие критериям клуба РПЛ, пишет «Рейтинг Букмекеров».

Подмосковному клубу теперь необходимо пройти документальную проверку того, что у команды есть возможности для участия в РПЛ, прежде всего, финансовые. Сегодня сообщалось, что «Химки» могут объединиться с «Родиной» и остаться в ФНЛ.

По итогам досрочно завершенного сезона подмосковная команда заняла второе место и получила путевку в РПЛ, однако из-за финансовых трудностей участие клуба в высшей лиге остается под вопросом.