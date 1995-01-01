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    Гончаренко – о новом контракте с ЦСКА: «Это очередной большой вызов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление соглашения с клубом. Новый контракт специалиста действует до окончания сезона-2020-21.

    «Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ПФК ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают.

    Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.

    Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, но мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед. Впереди очень много работы, но когда есть четкое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет», – сказал Гончаренко.

    • Белорусский специалист работает в ЦСКА с декабря 2016 года.
    • Вместе с московским клубом он дважды занимал второе место в РПЛ, доходил до 1/4 финала Лиги Европы и выигрывал Суперкубок России.
    • Сейчас ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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