Арустамян сообщил о миллионных штрафах за нарушение медицинского регламента РПЛ

РФС намерен ввести крупные штрафы за несоблюдение клубами РПЛ медицинского регламента, сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«Всех взбудоражили новости из «Динамо», где уже несколько зараженных коронавирусом. Но надо понимать: ничего удивительного не происходит. Наоборот, положительные тесты – важный шаг на пути к возобновлению сезона.

Не то что в России, по всей Европе клубы активно устраивают тесты для команды – и вполне нормально, что часть из них дает положительный результат. Уже после объявления о возвращении команд Серии А к тренировкам зараженных выявляли в «Фиорентине», «Парме» и других командах. Игроки или менеджеры отправляются лечиться или изолируются – но срыв сезона это не предполагает. Собравшись вместе, команда будет в большей безопасности, чем раньше. Тогда их никто не тестировал, все были предоставлены сами себе.

Теперь – серьезный контроль. Медицинский регламент подразумевает регулярные тестирования, чуть ли не каждую неделю. В этом процессе нет надзирательного органа. Ни РФС, ни РПЛ не могут, как Роспотребнадзор, следить за всеми нормами. Но за невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить серьезные штрафы (говорят о суммах от миллиона рублей). Прежде всего, чтобы клубы максимально ответственно подходили ко всем медицинским нормам.

Плюс рассматривается вариант создания новой комиссии РПЛ, которая будет сосредоточена на коронавирусе. Штатные клубные врачи – не вирусологи, у них другая специальность. Отчетливо понимать ситуацию и держать ее под контролем будет призван новый комитет.

РФС по-прежнему ждет возобновления чемпионата в намеченные сроки. Все уверены: тесты скорее помогут нормализовать ситуацию, а не помешают чему-то. По всем прогнозам последствия пандемии затянутся на полгода-год – так долго ждать не готова ни одна лига или федерация», – написал инсайдер.

Ранее Арустамян сообщил о трех случаях заражения COVID-19 в «Динамо».