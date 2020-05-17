Левандовски забивает минимум 40 голов за «Баварию» пятый сезон подряд

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 40-й гол в сезоне за мюнхенцев.

В матче 26 тура чемпионата Германии против «Униона» поляк отличился с пенальти. Сейчас в игре перерыв, «Бавария» выигрывает 1:0.

Левандовски забивает 40+ голов за «Баварию» пятый сезон подряд. Наиболее успешным для него стал сезон-2016/17, когда на его счету было 43 мяча.