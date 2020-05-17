Семак: «У всех игроков «Зенита» отрицательный результат тестирования на коронавирус»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил об отрицательных результатах тестирований на коронавирус у всех футболистов петербургской команды.

«Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава богу. Начинаем работать в том режиме как позволяют власти — это индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный.

Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнем полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего», – рассказал Семак.