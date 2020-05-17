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    Семак: «У всех игроков «Зенита» отрицательный результат тестирования на коронавирус»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил об отрицательных результатах тестирований на коронавирус у всех футболистов петербургской команды.

    «Сейчас мы занимаемся тестированием игроков на коронавирус, у всех отрицательный результат, слава богу. Начинаем работать в том режиме как позволяют власти — это индивидуальные тренировки, с соблюдением всех мер предосторожности. Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный.

    Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит, в более крупных группах, затем начнем полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовешь, но это лучше, чем ничего», – рассказал Семак.

    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.
    • «Зенит» лидирует с 9-очковым отрывом.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: -101

      Аденн 10 минут назад

      у бомжей иммунитет епть. гы-гы-гы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      Semenycch 1 час назад

      В России количество заболевших коронавирусом больше, чем в Китае, при том, что у нас население в 10 раз меньше. Безобразие!

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