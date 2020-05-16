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    Журналист Симонов: «Мариу и Рыбус летом уйдут из «Локомотива». Клуб ищет левого защитника и форварда»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поделился информацией о летней трансферной кампании «Локомотива». Она будет проводиться под нового главного тренера – Марко Николича.

    «Точно знаю, что «Локомотив» не будет оставлять после аренды Жоау Мариу. Мацей Рыбус также уйдет. Клуб ищет левого защитника, нападающего. Вероятен приход Милана Баделя, у которого один агент с Марко Николичем», – сказал журналист.

    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.
    • Николич запросил информацию о молодежной системе клуба.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    16.05.2020 23:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16673

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Постепенно открывается перспектива для дублёров и закрывается перспектива еврокубков.

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