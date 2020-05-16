Журналист Симонов: «Мариу и Рыбус летом уйдут из «Локомотива». Клуб ищет левого защитника и форварда»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поделился информацией о летней трансферной кампании «Локомотива». Она будет проводиться под нового главного тренера – Марко Николича.

«Точно знаю, что «Локомотив» не будет оставлять после аренды Жоау Мариу. Мацей Рыбус также уйдет. Клуб ищет левого защитника, нападающего. Вероятен приход Милана Баделя, у которого один агент с Марко Николичем», – сказал журналист.