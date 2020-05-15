В следующем сезоне болгарской высшей лиги сыграют два клуба с названием ЦСКА

Стало известно, кто поднялся в высший болгарский дивизион по итогам сезона-2019/20. Теперь в нем будет выступать команда ЦСКА-1948.
Таким образом, теперь в лиге будет два клуба с названием ЦСКА: в турнире уже выступает ЦСКА из Софии.
ЦСКА-1948 создали фанаты ЦСКА оригинального, когда тот проходил процедуру банкротства.
- В высшей лиге Болгарии выступает 14 клубов.
- Легионеров из России в чемпионате нет.
- Сезон-2019/20 в Болгарии прервали из-за пандемии коронавируса.
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Источник: Бомбардир.ру