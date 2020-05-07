Хавбек «Кадиса» Фали – о коронавирусе: «Играть не буду. Ради здоровья дочерей готов отказаться от первого места в Сегунде»

Дело в том, что и сидя дома никто не застрахован от этого вируса. Ну найдет он "другую работу" и тоже на нее не пойдет. Пока не придумают вакцину. Никто не знает где и что его ждет...
Полузащитник «Кадиса» Фали Хименес выступил по ситуации с коронавирусом. Он бы не хотел, чтобы Сегунда возобновлялась в условиях пандемии.
«Я не буду играть. Мне без разницы, что по этому поводу думают другие. Собственное здоровье и здоровье дочерей важнее. Нам до выхода в Примеру осталось выиграть пять-шесть матчей, но я готов отказаться от всего этого ради здоровья дочерей.
Есть много других футболистов, которые боятся играть. Если меня впредь не захотят видеть в футболе, найду другую работу», – сказал Фали.
- Ранее игрок сказал, что не вернется к тренировкам до появления вакцины.
- «Кадис» лидирует в Сегунде.
- По всему миру от коронавируса умерло более 276000 человек.