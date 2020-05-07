Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Хавбек «Кадиса» Фали – о коронавирусе: «Играть не буду. Ради здоровья дочерей готов отказаться от первого места в Сегунде»

    Полузащитник «Кадиса» Фали Хименес выступил по ситуации с коронавирусом. Он бы не хотел, чтобы Сегунда возобновлялась в условиях пандемии.

    «Я не буду играть. Мне без разницы, что по этому поводу думают другие. Собственное здоровье и здоровье дочерей важнее. Нам до выхода в Примеру осталось выиграть пять-шесть матчей, но я готов отказаться от всего этого ради здоровья дочерей.

    Есть много других футболистов, которые боятся играть. Если меня впредь не захотят видеть в футболе, найду другую работу», – сказал Фали.

    • Ранее игрок сказал, что не вернется к тренировкам до появления вакцины.
    • «Кадис» лидирует в Сегунде.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 276000 человек.

    Источник: RAC1

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +938

      Cleaner 2 часа назад

      Дело в том, что и сидя дома никто не застрахован от этого вируса. Ну найдет он "другую работу" и тоже на нее не пойдет. Пока не придумают вакцину. Никто не знает где и что его ждет...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76569
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru