Президент «Милана» подтвердил, что у нескольких футболистов выявлен коронавирус

Президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что информация о новых случаях заражения коронавирусом в команде соответствует действительности.

По информации журналиста Николо Скиры, инфекция выявлена у троих человек, связанных с клубом.

«У нас есть несколько зараженных футболистов. Они находятся на стадии выздоровления. Несмотря на это, база клуба открыта. Мы уже начали тренироваться, соблюдая необходимую дистанцию.

Нужно привыкнуть жить с вирусом, это в том числе относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока риск заражения совсем исчезнет. В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть», – сказал Скарони.