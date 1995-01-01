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    Президент «Милана» подтвердил, что у нескольких футболистов выявлен коронавирус

    Президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что информация о новых случаях заражения коронавирусом в команде соответствует действительности.

    По информации журналиста Николо Скиры, инфекция выявлена у троих человек, связанных с клубом.

    «У нас есть несколько зараженных футболистов. Они находятся на стадии выздоровления. Несмотря на это, база клуба открыта. Мы уже начали тренироваться, соблюдая необходимую дистанцию.

    Нужно привыкнуть жить с вирусом, это в том числе относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока риск заражения совсем исчезнет. В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть», – сказал Скарони.

    Источник: Football Italia

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