Главные новости дня. Федун госпитализирован с коронавирусом, Бундеслига возобновится 16 мая

Федун госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

Metaratings: жизни Федуна ничего не угрожает, коронавирус протекает не в тяжeлой форме

Экс-агент Дзюбы: «Артeм мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили»

«СЭ»: Николич приедет в Россию 15 мая, подписание контракта с «Локо» состоится спустя две недели

Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

РФС и большинство футболистов хотят доиграть сезон, матчи со зрителями не рассматриваются

РФС надеется доиграть Кубок России

Mundo Deportivo: Абидаль прилетал в Москву консультировать «Локомотив». Он не просматривал Алексея Миранчука

В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

Дания подтвердила готовность провести матчи Евро-2020. Сборная России сыграет в третьем туре в Копенгагене