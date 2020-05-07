Главные новости дня. Федун госпитализирован с коронавирусом, Бундеслига возобновится 16 мая

Федун госпитализирован с подтвержденным коронавирусом
Metaratings: жизни Федуна ничего не угрожает, коронавирус протекает не в тяжeлой форме
Экс-агент Дзюбы: «Артeм мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили»
«СЭ»: Николич приедет в Россию 15 мая, подписание контракта с «Локо» состоится спустя две недели
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
РФС и большинство футболистов хотят доиграть сезон, матчи со зрителями не рассматриваются
РФС надеется доиграть Кубок России
Mundo Deportivo: Абидаль прилетал в Москву консультировать «Локомотив». Он не просматривал Алексея Миранчука
В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом
Дания подтвердила готовность провести матчи Евро-2020. Сборная России сыграет в третьем туре в Копенгагене