В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что у двух сотрудников клуба действительно выявлена коронавирусная инфекция.

По информации телеграм-канала «Мутко против», один из зараженных госпитализирован, второй находится дома.

«Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников «Локомотива» подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона», – сказал Брейдо.