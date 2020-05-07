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    В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

    Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что у двух сотрудников клуба действительно выявлена коронавирусная инфекция.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», один из зараженных госпитализирован, второй находится дома.

    «Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников «Локомотива» подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона», – сказал Брейдо.

    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
    • В России более 177 тысяч человек заразились коронавирусом. Это пятый показатель в мире.

    Источник: Sport24

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