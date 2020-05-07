«Мутко против»: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом

Два сотрудника «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил телеграм-канал «Мутко против».
Речь идет о работниках клуба. Один из них госпитализирован, второй находится дома.
Напомним, сегодня стало известно о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна, у которого диагностировали коронавирус.
- РПЛ приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19, сезон могут возобновить 21 июня.
- «Локомотив» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»