«Мутко против»: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом

Два сотрудника «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Речь идет о работниках клуба. Один из них госпитализирован, второй находится дома.

Напомним, сегодня стало известно о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна, у которого диагностировали коронавирус.