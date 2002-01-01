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    «Мутко против»: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом

    Два сотрудника «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    Речь идет о работниках клуба. Один из них госпитализирован, второй находится дома.

    Напомним, сегодня стало известно о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна, у которого диагностировали коронавирус.

    • РПЛ приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19, сезон могут возобновить 21 июня.
    • «Локомотив» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9140

      parevg 20 минут назад

      Очень надеюсь, тот что госпитализирован - Кикнадзе

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