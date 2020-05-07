Три игрока «Сампдории» заразились коронавирусом, еще у одного – рецидив

«Сампдория» подтвердила, что среди игроков команды зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Сообщается, что у троих футболистов заболевание выявлено впервые, еще у одного случился рецидив.
Болезнь проходит бессимптомно. Зараженные спортсмены отправлены на карантин.
- Сезон Серии А может возобновиться в июне.
- «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице.
«Фиорентина» объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Источник: Официальный сайт «Сампдории»