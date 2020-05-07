Три игрока «Сампдории» заразились коронавирусом, еще у одного – рецидив

«Сампдория» подтвердила, что среди игроков команды зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что у троих футболистов заболевание выявлено впервые, еще у одного случился рецидив.

Болезнь проходит бессимптомно. Зараженные спортсмены отправлены на карантин.

Сезон Серии А может возобновиться в июне.

«Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Фиорентина» объявила о шести новых случаях заражения коронавирусом в клубе