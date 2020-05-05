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  • Уткин: «Величайший тренер всех времен – Михелс. Его величие, пожалуй, самое неоспоримое»

Уткин: «Величайший тренер всех времен – Михелс. Его величие, пожалуй, самое неоспоримое»

5 мая 2020, 17:42
16

Блогер Василий Уткин назвал самого великого, по его мнению, футбольного тренера.

«Я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс – действительно величайший тренер всех времен. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола определяли. Он его действительно роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Его карьера продлилась очень долго, вообще говоря, такая голландская, может, традиция и черта.

Голландские тренеры работают долго, они почему-то ненасытные. Для них это стало образом жизни. Хотя это поколение голландцев, может, уже и сходит на нет. Потому что современным голландцам это уже не очень свойственно. Вот поэтому величие Ринуса Михелса для меня, наверное, самое яркое и самое главное. Оно поддается изучению. Оно, пожалуй, самое неоспоримое. Вот так я бы сказал», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • Ринус Михелс известен по тренерской работе с «Аяксом», «Барселоной» и сборной Нидерландов.
  • Изобретатель тотального футбола.
  • Признан лучшим тренером XX века по версии ФИФА

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Весь мир Уткин Василий
Комментарии (16)
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Слава 74
1588690794
Ну раз уж Вася Уткин согласился тогда да.
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DOCTOR PENALTY
1588691655
Сэр Алекс! И комментировать нечего. Это там, у них. А у нас Бесков К. И.
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Бухбух
1588691878
Здесь Вася прав.
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SLADE2019
1588696508
Можно про Уткина, что угодно писать и говорить, но чтотон ценитель футбола - это аксиома! Михелс самый из самых!Да и критика его на уровне того, сколько он весит - это абсурд! Жду Уткина комментатором на самых просматриваемых каналах!
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Chernyi Lis
1588696840
сколько заплатили уткин!! почему ни слова о тактике голландского футбола..в чем открытие и достояние..сказала баба что то про футбол назвала имя которое выучить заставили...
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olegiovchenko
1588697258
ара,думай,потом говори.Фергюсон-лучший,по определению.
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edw7777
1588706526
Частично согласен. Но, все же, руководствуясь личными симпатиями, поставил бы на первое место Кройфа (Круиффа)
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zigbert
1588788956
Соглашусь с Василием. Тотальный футбол изобретенный Михельсом был главным достижением 20го века.
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