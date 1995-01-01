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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Уткин: «Величайший тренер всех времен – Михелс. Его величие, пожалуй, самое неоспоримое»

    Блогер Василий Уткин назвал самого великого, по его мнению, футбольного тренера.

    «Я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс – действительно величайший тренер всех времен. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола определяли. Он его действительно роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Его карьера продлилась очень долго, вообще говоря, такая голландская, может, традиция и черта.

    Голландские тренеры работают долго, они почему-то ненасытные. Для них это стало образом жизни. Хотя это поколение голландцев, может, уже и сходит на нет. Потому что современным голландцам это уже не очень свойственно. Вот поэтому величие Ринуса Михелса для меня, наверное, самое яркое и самое главное. Оно поддается изучению. Оно, пожалуй, самое неоспоримое. Вот так я бы сказал», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • Ринус Михелс известен по тренерской работе с «Аяксом», «Барселоной» и сборной Нидерландов.
    • Изобретатель тотального футбола.
    • Признан лучшим тренером XX века по версии ФИФА

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +58

      olegiovchenko 8 минут назад

      ара,думай,потом говори.Фергюсон-лучший,по определению.

      0
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      Рейтинг: +56015

      Chernyi Lis 15 минут назад

      сколько заплатили уткин!! почему ни слова о тактике голландского футбола..в чем открытие и достояние..сказала баба что то про футбол назвала имя которое выучить заставили...

      -1
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      Рейтинг: +244

      SLADE2019 20 минут назад

      Можно про Уткина, что угодно писать и говорить, но чтотон ценитель футбола - это аксиома! Михелс самый из самых!Да и критика его на уровне того, сколько он весит - это абсурд! Жду Уткина комментатором на самых просматриваемых каналах!

      1
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      Рейтинг: +1009

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Уткина конечно много в последнее время, НО этот тот случай, когда в этом есть толк. Вася разумен чрезвычайно и всё что он говорит, он закрепляет основательными доводами. Как-то капитально у него получается, сложно спорить; и действительно Кройфф - Король футбола, Соловьёв - редиска,..., и Михелс конечно Великий тренер.
      По мне Венгер - the Best, но у Васи доказательная база за Михелса основательнее.

      2
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      Рейтинг: +2011

      Бухбух 1 час назад

      Здесь Вася прав.

      4
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      Рейтинг: +509

      elessar arnor > Бухбух 1 час назад

      он прав, потому что твоё мнение сходится с этим, а когда скажет, что не по нраву, тот отругаешт его, ты мешочек

      1
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      Рейтинг: +16536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сэр Алекс! И комментировать нечего. Это там, у них. А у нас Бесков К. И.

      4
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      Рейтинг: +3859

      Alekxei Z. > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вопрос от спартаковца, почему Бесков , а не Лобоновский ?
      Титулы посчитайте.

      3
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      Рейтинг: +4291

      JTherry > Alekxei Z. 54 минуты назад

      ответ от спартаковца - под Лобановского 5-6 украинских команд, как по команде "ложились", а Бескову надо было играть со всеми командами и не только московскими, хотя заслуги Лобановского велики, спорить не буду...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16536

      DOCTOR PENALTY > JTherry 20 минут назад

      Коротко и ёмко!

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      Рейтинг: +16536

      DOCTOR PENALTY > Alekxei Z. 10 минут назад

      У Бескова команда не только бегала, но ещё и играла, играла так, что никто повторить этот спартаковский футбол не может. (Правда, говорят Барселона играет похоже.) И титулов с ним команда завоевала достаточно.

      0
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      Рейтинг: +11

      Слава 74 1 час назад

      Ну раз уж Вася Уткин согласился тогда да.

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