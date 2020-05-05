Уткин: «Величайший тренер всех времен – Михелс. Его величие, пожалуй, самое неоспоримое»

Блогер Василий Уткин назвал самого великого, по его мнению, футбольного тренера.

«Я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс – действительно величайший тренер всех времен. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола определяли. Он его действительно роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Его карьера продлилась очень долго, вообще говоря, такая голландская, может, традиция и черта.

Голландские тренеры работают долго, они почему-то ненасытные. Для них это стало образом жизни. Хотя это поколение голландцев, может, уже и сходит на нет. Потому что современным голландцам это уже не очень свойственно. Вот поэтому величие Ринуса Михелса для меня, наверное, самое яркое и самое главное. Оно поддается изучению. Оно, пожалуй, самое неоспоримое. Вот так я бы сказал», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.