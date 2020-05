«Я не напуган коронавирусом». Смолов пообщался с журналистами по прибытии в Испанию

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прилетел в Испанию и пообщался с местными журналистами.

«Я скучаю по футболу, как, думаю, и все мои партнеры по команде. Очень рад вернуться. С нетерпением жду возобновления сезона, начала тренировок и всего остального. Честно говоря, я не напуган коронавирусом, но ситуацию нельзя назвать хорошей.

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьей, детей и всех людей — сейчас это самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточится на чем-то другом, кроме коронавируса», – сказал Смолов в интервью корреспонденту канала G24.

Агент Смолова подтвердил вылет игрока в Испанию

@smolovfedor_90 di non estar asustado pola Covid-19 ten moito respeto polo traballo dos médicos achega unha razón para o regreso do fútbol @RCCelta«Espero comezar cedo para que a xente poida centrarse no fútbol e teñan outras cousas na mente» @tomasquetomas pic.twitter.com/aRp4Ee1YlP