«Я не напуган коронавирусом». Смолов пообщался с журналистами по прибытии в Испанию

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прилетел в Испанию и пообщался с местными журналистами.

«Я скучаю по футболу, как, думаю, и все мои партнеры по команде. Очень рад вернуться. С нетерпением жду возобновления сезона, начала тренировок и всего остального. Честно говоря, я не напуган коронавирусом, но ситуацию нельзя назвать хорошей.

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьей, детей и всех людей — сейчас это самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточится на чем-то другом, кроме коронавируса», – сказал Смолов в интервью корреспонденту канала G24.

«Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в январе.

Россиянин будет выступать за испанский клуб как минимум до конца сезона.

В составе команды из Виго Смолов забил один гол в шести матчах.

Агент Смолова подтвердил вылет игрока в Испанию