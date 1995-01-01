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    «Я не напуган коронавирусом». Смолов пообщался с журналистами по прибытии в Испанию

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов прилетел в Испанию и пообщался с местными журналистами.

    «Я скучаю по футболу, как, думаю, и все мои партнеры по команде. Очень рад вернуться. С нетерпением жду возобновления сезона, начала тренировок и всего остального. Честно говоря, я не напуган коронавирусом, но ситуацию нельзя назвать хорошей.

    В первую очередь, я хотел бы поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьей, детей и всех людей — сейчас это самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточится на чем-то другом, кроме коронавируса», – сказал Смолов в интервью корреспонденту канала G24.

    • «Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в январе.
    • Россиянин будет выступать за испанский клуб как минимум до конца сезона.
    • В составе команды из Виго Смолов забил один гол в шести матчах.

    Агент Смолова подтвердил вылет игрока в Испанию

    Источник: En Xogo tvG2

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