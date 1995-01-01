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    Алтидор: «Правительство США сообщило нам об НЛО, но никто даже не заметил»

    Нападающий «Торонто» и сборной США Жози Алтидор поделился мыслями об НЛО.

    – Несколько дней назад ты выкладывал изображения НЛО в твиттере. Для чего?

    – Это же безумие. Люди недооценивают это явление. Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил.

    Это показывает, насколько безумные сейчас времена. Мы узнаем про НЛО, но из-за карантина людям все равно. Поэтому я должен был написать в твиттере, чтобы все увидели это.

    – Ты веришь в жизнь за пределами нашей планеты?

    – Я не знаю, но эти видео, похоже, подтверждают, что там что-то есть.

    • Накануне Пентагон раскрыл видеозаписи полетов ВМС США в 2004 и 2015 годах.
    • На роликах заметны неизвестные летающие объекты.

    Источник: Vice

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