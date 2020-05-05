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  • Алтидор: «Правительство США сообщило нам об НЛО, но никто даже не заметил»

Алтидор: «Правительство США сообщило нам об НЛО, но никто даже не заметил»

5 мая 2020, 07:37
3

Нападающий «Торонто» и сборной США Жози Алтидор поделился мыслями об НЛО.

– Несколько дней назад ты выкладывал изображения НЛО в твиттере. Для чего?

– Это же безумие. Люди недооценивают это явление. Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил.

Это показывает, насколько безумные сейчас времена. Мы узнаем про НЛО, но из-за карантина людям все равно. Поэтому я должен был написать в твиттере, чтобы все увидели это.

– Ты веришь в жизнь за пределами нашей планеты?

– Я не знаю, но эти видео, похоже, подтверждают, что там что-то есть.

  • Накануне Пентагон раскрыл видеозаписи полетов ВМС США в 2004 и 2015 годах.
  • На роликах заметны неизвестные летающие объекты.

Источник: Vice
США. МЛС Торонто США Алтидор Жози
Комментарии (3)
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Cules2013
1588660191
На бомбардире есть редакция статей, "но никто даже не заметил") А у Алтидора крыша слегонца сдвинулась. Ему только 30 лет, а такое впечатление, что ин играет вечно, что ему уже лет 40 должно быть.
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