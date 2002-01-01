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    Милнер: «Посмотрим, сможет ли «Ливерпуль» выиграть так много, как только возможно»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал об амбициях его команды.

    «Победа в Лиге чемпионов напомнила то, что было у нас в «Манчестер Сити».

    Было очень важно выиграть первый трофей. Он дает команде силы и эмоции, чтобы не останавливаться.

    Затем мы смогли еще взять Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Было бы здорово добавить что-то еще. Мы не хотим, чтобы нас запомнили, как команду, которая взяла лишь один титул. Посмотрим, сможем ли мы выиграть так много, как только возможно.

    Прежде мы добирались до финала Лиги чемпионов, были близки к победе в Премьер-лиге, еще раньше – Лига Европы и финал Кубка английской лиги. Было близко, но не получилось. Конечно, чувства были невероятными, когда мы все-таки смогли выиграть.

    Играть за такой великий клуб как «Ливерпуль» – это невероятно. Когда ты видишь историю, и каждый день сталкиваешься с игроками, которые до меня носили футболку с 7-м номером... Когда ты играешь на «Энфилде», то чувствуешь вкус этой атмосферы», – сказал Милнер.

    • Милнер перешел в «Ливерпуль» из «Сити» в 2015-м.
    • «Ливерпуль» близок к первому чемпионству с сезона-1989/90.
    • Команда лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков.

    Источник: Sky Sports

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