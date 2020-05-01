Милнер: «Посмотрим, сможет ли «Ливерпуль» выиграть так много, как только возможно»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал об амбициях его команды.

«Победа в Лиге чемпионов напомнила то, что было у нас в «Манчестер Сити».

Было очень важно выиграть первый трофей. Он дает команде силы и эмоции, чтобы не останавливаться.

Затем мы смогли еще взять Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Было бы здорово добавить что-то еще. Мы не хотим, чтобы нас запомнили, как команду, которая взяла лишь один титул. Посмотрим, сможем ли мы выиграть так много, как только возможно.

Прежде мы добирались до финала Лиги чемпионов, были близки к победе в Премьер-лиге, еще раньше – Лига Европы и финал Кубка английской лиги. Было близко, но не получилось. Конечно, чувства были невероятными, когда мы все-таки смогли выиграть.

Играть за такой великий клуб как «Ливерпуль» – это невероятно. Когда ты видишь историю, и каждый день сталкиваешься с игроками, которые до меня носили футболку с 7-м номером... Когда ты играешь на «Энфилде», то чувствуешь вкус этой атмосферы», – сказал Милнер.