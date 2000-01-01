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    Het Laatste Nieuws: Моуринью звонил Менье, чтобы убедить его перейти в «Тоттенхэм»

    Правый защитник «ПСЖ» Тома Менье может летом оказаться в «Тоттенхэме», сообщает Het Laatste Nieuws.

    По информации источника, видеть бельгийского фулбека в своей команде хочет главный тренер Жозе Моуринью.

    Португальский специалист лично звонил 28-летнему футболисту, чтобы убедить его выбрать «Тоттенхэм».

    • По окончании сезона Менье станет свободным агентом.
    • В его активе в нынешней кампании 27 матчей, один гол и два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.

    Источник: Het Laatste Nieuws

    Ежедневная газета на нидерландском языке, наиболее крупнотиражное периодическое издание Бельгии.

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