Het Laatste Nieuws: Моуринью звонил Менье, чтобы убедить его перейти в «Тоттенхэм»

Правый защитник «ПСЖ» Тома Менье может летом оказаться в «Тоттенхэме», сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, видеть бельгийского фулбека в своей команде хочет главный тренер Жозе Моуринью.

Португальский специалист лично звонил 28-летнему футболисту, чтобы убедить его выбрать «Тоттенхэм».