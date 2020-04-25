Het Laatste Nieuws: Моуринью звонил Менье, чтобы убедить его перейти в «Тоттенхэм»

Правый защитник «ПСЖ» Тома Менье может летом оказаться в «Тоттенхэме», сообщает Het Laatste Nieuws.
По информации источника, видеть бельгийского фулбека в своей команде хочет главный тренер Жозе Моуринью.
Португальский специалист лично звонил 28-летнему футболисту, чтобы убедить его выбрать «Тоттенхэм».
- По окончании сезона Менье станет свободным агентом.
- В его активе в нынешней кампании 27 матчей, один гол и два ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
Источник: Het Laatste Nieuws
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