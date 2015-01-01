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    Запашный избежал наказания за оскорбления в адрес футбольных фанатов

    Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный избежал наказания за оскорбления в адрес футбольных фанатов.

    Полиция отказалась возбуждать на Запашного уголовное дело по 282-й статье УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с угрозой применения насилия).

    В правоохранительных органах состава преступления не углядели.

    • В декабре 2019-го Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввел бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела».
    • Вскоре фанаты «Спартака» подали на него заявления в СК и прокуратуру.
    • В феврале МВД направило высказывание Запашного на экспертизу.

    Источник: Mash

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8673

      ufos73 20 минут назад

      Да это ж не попов и чинушек редисками называть...

      0
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      Рейтинг: +252

      Lesha VV 1 час назад

      Кто бы сомневался...

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