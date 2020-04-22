Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный избежал наказания за оскорбления в адрес футбольных фанатов.
Полиция отказалась возбуждать на Запашного уголовное дело по 282-й статье УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично с угрозой применения насилия).
В правоохранительных органах состава преступления не углядели.
- В декабре 2019-го Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввел бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела».
- Вскоре фанаты «Спартака» подали на него заявления в СК и прокуратуру.
- В феврале МВД направило высказывание Запашного на экспертизу.
Источник: Mash