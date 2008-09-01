Каррагер – о 4:4 на «Энфилде»: «Аршавин был особенным»

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил матч чемпионата Англии сезона-2008/09 против «Арсенала» (4:4).
«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.
В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!
Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.
Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей – 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», – вспоминает Каррагер.
- Андрей Аршавин забил четыре мяча в этом матче.
- По итогам сезона «Ливерпуль» занял второе место с 86 очками.
- Чемпионом Англии стал «МЮ» с 90 очками.
#OnThisDay in 2009Andrey Arshavin put four past Liverpool in a stunning 4-4 draw that Arsenal probably would have won with goalline technology pic.twitter.com/OWprNnfys4— Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) April 21, 2020