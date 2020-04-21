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Каррагер – о 4:4 на «Энфилде»: «Аршавин был особенным»

21 апреля 2020, 11:03
19

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил матч чемпионата Англии сезона-2008/09 против «Арсенала» (4:4).

«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей – 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», – вспоминает Каррагер.

  • Андрей Аршавин забил четыре мяча в этом матче.
  • По итогам сезона «Ливерпуль» занял второе место с 86 очками.
  • Чемпионом Англии стал «МЮ» с 90 очками.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Аршавин Андрей Каррагер Джейми
Комментарии (19)
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кто там
1587457897
Как ни крути лучший наш ногомячист последних десятилетий.
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New Life
1587458209
Классно сыграл, жаль, что в сборной дурака валял.
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BRO_football
1587459437
Да сколько можно вспоминать этот матч? Оно и понятно, сейчас наши футболисты хорошей игрой похвастаться не могут, поэтому журналюги вспоминают старое. 11 лет прошло, а российского игрока лучше Аршавина или хотя бы на уровне, в Европе так и не было.
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paracetamol
1587463695
Андрей был самым успешным из наших за бугром. Не просто талант, а талантище!
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Граф2019
1587467426
да! от энфилда до орталык стадиониясы в алматы- один шаг...
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raritet
1587469494
Нужно ведь признать, что каждому из нас было приятно, что наш соотечественник в таком матче такого калибра практически повлиял и на результат , и на отношение к россиянину. У каждого свой путь в жизни , но думаю , каждый из нас многое бы отдал за один , но настолько выдающийся матч.
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zigbert
1587557191
Бывают такие матчи,когда что называется "прорвет". В этой игре у Аршавина получалось все.
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