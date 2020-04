Каррагер – о 4:4 на «Энфилде»: «Аршавин был особенным»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил матч чемпионата Англии сезона-2008/09 против «Арсенала» (4:4).

«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей – 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», – вспоминает Каррагер.

#OnThisDay in 2009Andrey Arshavin put four past Liverpool in a stunning 4-4 draw that Arsenal probably would have won with goalline technology pic.twitter.com/OWprNnfys4