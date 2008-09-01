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    Каррагер – о 4:4 на «Энфилде»: «Аршавин был особенным»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил матч чемпионата Англии сезона-2008/09 против «Арсенала» (4:4).

    «Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

    В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

    Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

    Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей – 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», – вспоминает Каррагер.

    • Андрей Аршавин забил четыре мяча в этом матче.
    • По итогам сезона «Ливерпуль» занял второе место с 86 очками.
    • Чемпионом Англии стал «МЮ» с 90 очками.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии9
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      Рейтинг: +497

      Граф2019 26 минут назад

      да! от энфилда до орталык стадиониясы в алматы- один шаг...

      0
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      Рейтинг: +5532

      paracetamol 1 час назад

      Андрей был самым успешным из наших за бугром. Не просто талант, а талантище!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7610

      BRO_football 2 часа назад

      Да сколько можно вспоминать этот матч? Оно и понятно, сейчас наши футболисты хорошей игрой похвастаться не могут, поэтому журналюги вспоминают старое. 11 лет прошло, а российского игрока лучше Аршавина или хотя бы на уровне, в Европе так и не было.

      -1
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      Рейтинг: +1903

      Danish Dynamite > BRO_football 2 часа назад

      А почему бы и не повспоминать, если матч великий. Великих команд. Где великий (по меркам нашего современного футбола) игрок сделал покер. Покер на Энфилде дорогого стоит!
      Что в этом плохого???

      4
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      ...
      Рейтинг: +1260

      Из Твери Леха > BRO_football 2 часа назад

      Вспоминать теперь будут часто, потому что подобных успехов больше не намечается как командных, так и индивидуальных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ну, Шава был на уровне, жаль голову снесло от Лондона.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +513

      New Life 2 часа назад

      Классно сыграл, жаль, что в сборной дурака валял.

      0
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      Рейтинг: +543

      кто там 3 часа назад

      Как ни крути лучший наш ногомячист последних десятилетий.

      3
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      Рейтинг: +2930

      Борат 3 часа назад

      Андрюха топчик !
      в пищевике таких не воспитывали !
      гыгы

      6
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