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Блаттер: «Особенно против ЧМ в России были США»

20 апреля 2020, 01:53
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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался об обвинении во взяточничестве при выборе страны проведения чемпионата мира 2018 года. Швейцарец был отстранен на восемь лет от футбольной деятельности в 2015 году после коррупционного скандала, связанного с определением стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

— Как вы относитесь к тому, что в такой сложный период для всего мира Штаты продолжают поднимать тему взяток за получение права проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022?

— Вы знаете, что я выступал свидетелем в прошлом на судах по всем этим вопросам, поэтому не удивлен. Я считаю, что сейчас не время возвращаться к вопросу ЧМ в России, особенно учитывая, что он уже прошел в 2018 году. Зачем вы атакуете чемпионат, который закончился? И стоит отметить, что особенно они были против именно чемпионата в РФ и уже не так сильно препятствовали турниру в Катаре. Активно они стали выступать, начиная с 2014–2015 годов, когда приехали в Цюрих на Конгресс FIFA. Меня уже ничего не удивляет относительно США.

— Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вас отстранили от футбола, потому что вы не пошли против России. Как вы относитесь к такой точке зрения?

— Должен сказать своему дорогому другу Вячеславу, что это совершенно не так. Я был отстранен от футбола не из-за России. Мы пытались остановить Платини, который стремился получить пост президента FIFA. А я не шел на этот пост, я ведь был избран до 2019 года. Россия не имеет к этому отношения абсолютно, он ошибается.

  • Ранее Блаттер предлагал провести следующий чемпионат мира не в Катаре, а в США или Японии.
  • Швейцарец возглавлял ФИФА с 1996 по 2015 год.

Источник: «Известия»
Блаттер Зепп
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