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    Флетчер получит работу в структуре «Манчестер Юнайтед»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вернется в английский клуб, сообщает Manchester Evening News.

    По информации источника, 36-летний игрок, который пока не объявил о завершении карьеры, получит должность в структуре клуба, однако, его деятельность не будет связана с тренерской работой.

    • Шотландец выступал за «МЮ» с 2001 по 2015 год.
    • За это время он провел 342 матча, забил 24 гола и отдал 29 голевых передач.
    • Его последней командой был «Сток Сити», который он покинул в 2019 году и до сих пор находится в статусе свободного агента.

    Источник: Manchester Evening News

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