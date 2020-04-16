Флетчер получит работу в структуре «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вернется в английский клуб, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, 36-летний игрок, который пока не объявил о завершении карьеры, получит должность в структуре клуба, однако, его деятельность не будет связана с тренерской работой.
- Шотландец выступал за «МЮ» с 2001 по 2015 год.
- За это время он провел 342 матча, забил 24 гола и отдал 29 голевых передач.
- Его последней командой был «Сток Сити», который он покинул в 2019 году и до сих пор находится в статусе свободного агента.
Источник: Manchester Evening News