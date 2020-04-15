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  • Канделаки: «Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину»

Канделаки: «Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину»

15 апреля 2020, 06:13
8

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему продолжает конфликт с журналистом Василием Уткиным.

«Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину. Почему-то мужчины привыкли к тому, что это нормально и допустимо. Однако ни один мужик не встал и не сказал ему об этом. В таком случае я могу встать и защитить себя сама.

У меня только один вопрос – у Уткина много классных друзей в спортивных СМИ, почему за столько лет никто его не трудоустроил?» – заявила Канделаки.

  • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
  • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
  • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

Источник: РБК
Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (8)
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Viper for CSKA
1586925190
Угу, ещё защищать вас должны. Какой удобный способ избегать критики и снимать с себя ответственность: "Я же женщина, со мной так низя". Нормальные профильные каналы НТВ плюс превратила в дешёвый цирк и показуху с кучей бесполезных студий, наполненных демагогами ведущими, которые в футболе разбираются на уровне девятиклассниц, и бывшими футболерами, которые двух слов связать не могут. Ну и куда же без тупых реалити шоу и показа фильмов по старой отработанной схеме ВГТРК. Уткин может быть неправ в формулировках или переходах на личности, но, что касается качества профессиональной деятельности, вас давно пора на биржу труда отправить. На каком-нибудь Sky давно бы почапали туда, но в Газпромедиа на качество контента плевать, поэтому никуда не денетесь, только если дальше в Думу, там будете обиженную из себя строить.
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Давид59
1586933097
Мыльник "Вася - Тина". Серия 786-я
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mihail200606
1586933647
Два идиота...
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New Life
1586943183
Как увольнять сотрудников и подмахивать, кому нужно, ты начальница, а как стирать плевок - женщина.
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Fin035
1586966665
Умный человек знает, когда надо промолчать. А мудрый не только знает, но и промолчит!
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Hektor 84
1586986979
Она еще дурнее Уткина
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Hektor 84
1586987881
Превратить норм спортивный канал в унылое зрелище. Показывать чемпионат Белоруссии, ведь за ним весь мир следит. Лучше бы показали старые финалы чемпионатов мира и Европы, лиги чемпионов, лиги Европы или кубка УЕФА, кубка кубков. Но не эту срань. А то показали как наши в 99 м французов сделали и англичан. Потом по три раза повторили. То фильмы какие то крутят. Про анализ матчей тупыми экспертами и комментаторами биатлона я вообще молчу. Такой канал угробить надо еще суметь.
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