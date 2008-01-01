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    Канделаки: «Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему продолжает конфликт с журналистом Василием Уткиным.

    «Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину. Почему-то мужчины привыкли к тому, что это нормально и допустимо. Однако ни один мужик не встал и не сказал ему об этом. В таком случае я могу встать и защитить себя сама.

    У меня только один вопрос – у Уткина много классных друзей в спортивных СМИ, почему за столько лет никто его не трудоустроил?» – заявила Канделаки.

    • Конфликт между Канделаки и Уткиным возник в 2015 году, когда Тину назначили генеральным продюсером «Матч ТВ».
    • Уткин отказался работать под руководством Канделаки и покинул телеканал.
    • С тех пор оппоненты периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 06:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4531

      Viper for CSKA 19 минут назад

      Угу, ещё защищать вас должны. Какой удобный способ избегать критики и снимать с себя ответственность: "Я же женщина, со мной так низя". Нормальные профильные каналы НТВ плюс превратила в дешёвый цирк и показуху с кучей бесполезных студий, наполненных демагогами ведущими, которые в футболе разбираются на уровне девятиклассниц, и бывшими футболерами, которые двух слов связать не могут. Ну и куда же без тупых реалити шоу и показа фильмов по старой отработанной схеме ВГТРК. Уткин может быть неправ в формулировках или переходах на личности, но, что касается качества профессиональной деятельности, вас давно пора на биржу труда отправить. На каком-нибудь Sky давно бы почапали туда, но в Газпромедиа на качество контента плевать, поэтому никуда не денетесь, только если дальше в Думу, там будете обиженную из себя строить.

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