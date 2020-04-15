Канделаки: «Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему продолжает конфликт с журналистом Василием Уткиным.

«Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко так оскорблять женщину. Почему-то мужчины привыкли к тому, что это нормально и допустимо. Однако ни один мужик не встал и не сказал ему об этом. В таком случае я могу встать и защитить себя сама.

У меня только один вопрос – у Уткина много классных друзей в спортивных СМИ, почему за столько лет никто его не трудоустроил?» – заявила Канделаки.