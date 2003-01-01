Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Дмитрий Комбаров: «Лучше раздать индивидуальные программы футболистам, чем возобновлять тренировки»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров раскритиковал людей, нарушающих режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

    «Выезжал в магазин пару раз за продуктами и видел, насколько много людей просто гуляет. Кто-то на машине, кто-то на велосипеде. Увидел такую картину: люди посидели в карантине, в изоляции две-три недели, вроде с ними ничего не случилось – и люди вылезли на улицу. И сразу поднялась статистика заболеваний, смертей.

    То, что европейские клубы выходят тренироваться – у них более вспыльчивый менталитет, они более эмоциональные, не могут сидеть на месте и выходят. Взять ту же Испанию и Италию – там очень плохая статистика. Мне кажется, что лучше раздать индивидуальные программы футболистам, чтобы переждать этот карантин, потому что вакцину-то пока не изобрели, подстраховаться нечем.

    А как эта болезнь будет влиять на спортсменов в дальнейшем, никто не знает. Нужно соблюсти строгий карантин для всех, перебороть эту пандемию и потом уже спокойно выходить», – заявил футболист.

    • В России зафиксированы 18328 случаев заболевания (плюс 2558 за сутки).
    • Всего в стране от коронавируса умерли 148 человек.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76113
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru