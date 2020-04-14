Дмитрий Комбаров: «Лучше раздать индивидуальные программы футболистам, чем возобновлять тренировки»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров раскритиковал людей, нарушающих режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

«Выезжал в магазин пару раз за продуктами и видел, насколько много людей просто гуляет. Кто-то на машине, кто-то на велосипеде. Увидел такую картину: люди посидели в карантине, в изоляции две-три недели, вроде с ними ничего не случилось – и люди вылезли на улицу. И сразу поднялась статистика заболеваний, смертей.

То, что европейские клубы выходят тренироваться – у них более вспыльчивый менталитет, они более эмоциональные, не могут сидеть на месте и выходят. Взять ту же Испанию и Италию – там очень плохая статистика. Мне кажется, что лучше раздать индивидуальные программы футболистам, чтобы переждать этот карантин, потому что вакцину-то пока не изобрели, подстраховаться нечем.

А как эта болезнь будет влиять на спортсменов в дальнейшем, никто не знает. Нужно соблюсти строгий карантин для всех, перебороть эту пандемию и потом уже спокойно выходить», – заявил футболист.