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    Комбаров: «Крылья Советов» нам объяснили, что деньги от сокращения зарплат пойдут врачам»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, куда пойдут деньги от сокращения зарплат в клубе. Их получат врачи.

    «В «Крыльях Советов» нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию. Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов.

    В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу», – сказал игрок.

    • «Крылья Советов» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Чемпионат не возобновится раньше 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.

    Источник: «Матч ТВ»

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