Комбаров: «Крылья Советов» нам объяснили, что деньги от сокращения зарплат пойдут врачам»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, куда пойдут деньги от сокращения зарплат в клубе. Их получат врачи.

«В «Крыльях Советов» нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу. Мы вошли в эту ситуацию. Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов.

В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу», – сказал игрок.