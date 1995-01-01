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    Семак – о детях на карантине: «Надо охранять холодильник от наших маленьких акулок, которые курсируют рядом, чтобы что-нибудь урвать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях своего быта в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

    – У вас большая семья. В ней самоизоляция легче переноситься?

    – Для нас карантин точно не то время, когда нечем заняться. Наоборот – дел полно! И это плюс большой семьи.

    – Очередей в ванну или на кухню нет?

    – Хорошо, что успели перед началом карантина временно переехать за город. В квартире действительно было бы сложнее. Всем – и взрослым, и детям, и собакам. В доме гораздо комфортнее. Это другой уровень самоизоляции. Есть возможность выйти на улицу с живностью, дети на участке дышат. Он небольшой, но места достаточно.

    В итоге один человек может спокойно провести весь день на кухне, другой на улице, третий дома. Сейчас вот пытаемся разобраться с дистанционным обучением детей в школах. Каждому надо обеспечить рабочую зону. В общем, жизнь кипит.

    – Есть в семейном расписании хотя бы час, когда вы что-то обязательно делаете все вместе?

    – Конечно! Давно не было столько времени, чтобы проводить его с семьей. Поэтому мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. И стараемся найти общий полезный фильм для совместного просмотра. Что касается игровой приставки, то до взрослых очередь, увы, не доходит.

    – Неужели и вам хочется в нее поиграть?

    – Нет (улыбается). Есть много других полезных занятий. Пытался вот онлайн-спектакль найти. Только отыскал, тут же прибежали дети, забрали телевизор – смотреть «Ералаш» (смеется). Но сейчас у них пойдет учеба. Так что театральные постановки, на которые нет времени в обычной жизни, увидеть, надеюсь, все же удастся.

    – Вы лично готовите что-нибудь сами?

    – Кашу на завтрак – обязательно. Недавно компот наварил – с шиповником и вишней, как в моем детстве. Много получилось – банда-то у нас большая. Только недавно допили. А вообще день-два – и все заканчивается. Надо иногда охранять холодильник от наших маленьких акулок, которые постоянно рядом с ним курсируют, чтобы что-нибудь урвать.

    Семак: «Надеюсь, что в мае начнем более основательно тренироваться»

    Источник: «Матч ТВ»

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