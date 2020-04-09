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  • Семак – о детях на карантине: «Надо охранять холодильник от наших маленьких акулок, которые курсируют рядом, чтобы что-нибудь урвать»

Семак – о детях на карантине: «Надо охранять холодильник от наших маленьких акулок, которые курсируют рядом, чтобы что-нибудь урвать»

9 апреля 2020, 08:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях своего быта в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

– У вас большая семья. В ней самоизоляция легче переноситься?

– Для нас карантин точно не то время, когда нечем заняться. Наоборот – дел полно! И это плюс большой семьи.

– Очередей в ванну или на кухню нет?

– Хорошо, что успели перед началом карантина временно переехать за город. В квартире действительно было бы сложнее. Всем – и взрослым, и детям, и собакам. В доме гораздо комфортнее. Это другой уровень самоизоляции. Есть возможность выйти на улицу с живностью, дети на участке дышат. Он небольшой, но места достаточно.

В итоге один человек может спокойно провести весь день на кухне, другой на улице, третий дома. Сейчас вот пытаемся разобраться с дистанционным обучением детей в школах. Каждому надо обеспечить рабочую зону. В общем, жизнь кипит.

– Есть в семейном расписании хотя бы час, когда вы что-то обязательно делаете все вместе?

– Конечно! Давно не было столько времени, чтобы проводить его с семьей. Поэтому мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. И стараемся найти общий полезный фильм для совместного просмотра. Что касается игровой приставки, то до взрослых очередь, увы, не доходит.

– Неужели и вам хочется в нее поиграть?

– Нет (улыбается). Есть много других полезных занятий. Пытался вот онлайн-спектакль найти. Только отыскал, тут же прибежали дети, забрали телевизор – смотреть «Ералаш» (смеется). Но сейчас у них пойдет учеба. Так что театральные постановки, на которые нет времени в обычной жизни, увидеть, надеюсь, все же удастся.

– Вы лично готовите что-нибудь сами?

– Кашу на завтрак – обязательно. Недавно компот наварил – с шиповником и вишней, как в моем детстве. Много получилось – банда-то у нас большая. Только недавно допили. А вообще день-два – и все заканчивается. Надо иногда охранять холодильник от наших маленьких акулок, которые постоянно рядом с ним курсируют, чтобы что-нибудь урвать.

Семак: «Надеюсь, что в мае начнем более основательно тренироваться»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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