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    Дзюба – о поражении в турнире по PES: «Я не киберспортсмен – хочется играть вживую»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в финале турнира по PES. По сумме двух матчей зенитовец уступил спартаковцу Николозу Кутателадзе.

    «Было прикольно поиграть в турнире. Поздравляю Кутателадзе с чемпионством. Молодые чаще играют в приставку, у них в целом есть преимущество. Но было интересно поиграть, посоревноваться. Надеюсь, скоро мы вернемся на футбольные поля. Все-таки я не киберспортсмен – хочется уже играть вживую», – сказал Дзюба.

    • Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров чемпионата России.
    • «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.

    Источник: Sports.ru

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    08.04.2020 22:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +78

      Дон_Карлеоне 2 часа назад

      А когда проигрывает в живую, что он говорит?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Соарес 3 часа назад

      главное не ной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      KPCCSPB 7 часов назад

      Свиньи захрюкали, ухахха, лучше рот отмойте, а то пердив скоро настигнет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2217

      mutabor0992 7 часов назад

      Да и в живую ты не очень...Так на троечку с минусом.Да и характер ховно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      FENIX-SL 9 часов назад

      и футболист лишь для слепых патриотов, усача и фанатов зенита

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто 9 часов назад

      В перерывах между играми ; АХ КАК ХОЧЕТСЯ ИГРАТЬ ВЖИВУЮ; А когда идёт игра ; АХ КАК УСТАЛ,ХОЧЕТСЯ ПОСТОЯТЬ,ПОМАХАТЬ РУКАМИ,ПРОБЕЖАТЬСЯ ТРУСЦОЙ , ВДРУГ КТО ПОПАДЁТ В МЕНЯ, ПОЛЕЖАТЬ НА ТРАВКЕ;

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 9 часов назад

      А что не разнылся на всю страну что против тебя профи посадили играть? С тупым хлебалом.

      4
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      Рейтинг: +4718

      Lester84 13 часов назад

      Плохому танцору яйца мешают

      4
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