Дзюба – о поражении в турнире по PES: «Я не киберспортсмен – хочется играть вживую»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение в финале турнира по PES. По сумме двух матчей зенитовец уступил спартаковцу Николозу Кутателадзе.

«Было прикольно поиграть в турнире. Поздравляю Кутателадзе с чемпионством. Молодые чаще играют в приставку, у них в целом есть преимущество. Но было интересно поиграть, посоревноваться. Надеюсь, скоро мы вернемся на футбольные поля. Все-таки я не киберспортсмен – хочется уже играть вживую», – сказал Дзюба.