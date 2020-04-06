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  • «Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери

«Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери

6 апреля 2020, 19:58

«Барселона» и «Бавария» отреагировали на новость о смерти матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Мы в «Барселоне» глубоко опечалены утратой Долорес Салы в это трудное время. Мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования Пепу Гвардиоле, его семье и друзьям. Покойтесь с миром», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

«Дорогой Пеп, вся семья «Баварии» скорбит вместе с тобой и твоей семьей», – гласит сообщение в микроблоге мюнхенцев.

  • Мать тренера «Сити» умерла после заражения коронавирусом в возрасте 82 лет.
  • Гвардиола играл за «Барселону» с 1990 по 2001 год, а с 2008 по 2012 год возглавлял команду.
  • В «Баварии» испанский специалист работал с 2013 по 2016 год.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выразили соболезнования семье Гвардиолы

Источник: Официальный твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Бавария Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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