«Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери

«Барселона» и «Бавария» отреагировали на новость о смерти матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Мы в «Барселоне» глубоко опечалены утратой Долорес Салы в это трудное время. Мы хотели бы выразить наши самые искренние соболезнования Пепу Гвардиоле, его семье и друзьям. Покойтесь с миром», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
«Дорогой Пеп, вся семья «Баварии» скорбит вместе с тобой и твоей семьей», – гласит сообщение в микроблоге мюнхенцев.
- Мать тренера «Сити» умерла после заражения коронавирусом в возрасте 82 лет.
- Гвардиола играл за «Барселону» с 1990 по 2001 год, а с 2008 по 2012 год возглавлял команду.
- В «Баварии» испанский специалист работал с 2013 по 2016 год.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выразили соболезнования семье Гвардиолы
Источник: Официальный твиттер «Барселоны»