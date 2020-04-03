«Мне сложно использовать их все». Экс-игрок сборной Колумбии Асприлья в условиях пандемии будет раздавать презервативы

В связи с пандемией коронавируса в мире наблюдается дефицит презервативов, поскольку производство приостановил один из ключевых игроков на рынке. В ситуацию вмешается бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья, у которого есть фабрика по изготовлению контрацептивов.

«Плохо, что есть карантин, вызванный коронавирусом. У меня есть много презервативов, и я готов помочь людям. Одному мне сложно их все использовать. Чтобы поддержать популяцию человечества, буду при покупке трех пачек презервативов одну отдавать бесплатно», – приводит слова колумбийца Daily Mail.