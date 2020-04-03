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    «Мне сложно использовать их все». Экс-игрок сборной Колумбии Асприлья в условиях пандемии будет раздавать презервативы

    В связи с пандемией коронавируса в мире наблюдается дефицит презервативов, поскольку производство приостановил один из ключевых игроков на рынке. В ситуацию вмешается бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья, у которого есть фабрика по изготовлению контрацептивов.

    «Плохо, что есть карантин, вызванный коронавирусом. У меня есть много презервативов, и я готов помочь людям. Одному мне сложно их все использовать. Чтобы поддержать популяцию человечества, буду при покупке трех пачек презервативов одну отдавать бесплатно», – приводит слова колумбийца Daily Mail.

    • Асприлья провел 57 матчей за сборную Колумбии, забил 20 голов (1993-2001 годы).
    • Игрок брал Кубок УЕФА с «Пармой» с 1999 году (финал – в Москве).
    • По всему миру от коронавируса умерло более 56000 человек.

    Источник: Daily Mail

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    03.04.2020 23:40
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