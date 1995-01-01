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    Министр здравоохранения Великобритании: «Игроки АПЛ могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат»

    Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал игроков АПЛ пойти на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.

    «Некоторые мои коллеги из Национальной службы здравоохранения принесли в жертву самое дорогое. Они заразились во время работы и, к несчастью, умерли.

    Понимая, на какие жертвы идут люди, уверен, игроки АПЛ тоже могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат», – заявил чиновник.

    • Турнир приостановили в марте.
    • По всему миру от инфекции умерло более 46000 человек.
    • Заражен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3194

      Alekxei Z. 1 час назад

      При чём тут министр и зп игроков АПЛ ???
      Где связь ?

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