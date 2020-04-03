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  • Министр здравоохранения Великобритании: «Игроки АПЛ могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат»

Министр здравоохранения Великобритании: «Игроки АПЛ могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат»

3 апреля 2020, 08:49

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал игроков АПЛ пойти на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.

«Некоторые мои коллеги из Национальной службы здравоохранения принесли в жертву самое дорогое. Они заразились во время работы и, к несчастью, умерли.

Понимая, на какие жертвы идут люди, уверен, игроки АПЛ тоже могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат», – заявил чиновник.

  • Турнир приостановили в марте.
  • По всему миру от инфекции умерло более 46000 человек.
  • Заражен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига
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