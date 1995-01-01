Министр здравоохранения Великобритании: «Игроки АПЛ могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат»

При чём тут министр и зп игроков АПЛ ???
Где связь ?
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал игроков АПЛ пойти на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.
«Некоторые мои коллеги из Национальной службы здравоохранения принесли в жертву самое дорогое. Они заразились во время работы и, к несчастью, умерли.
Понимая, на какие жертвы идут люди, уверен, игроки АПЛ тоже могут внести свою лепту – согласиться на снижение зарплат», – заявил чиновник.
- Турнир приостановили в марте.
- По всему миру от инфекции умерло более 46000 человек.
- Заражен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.