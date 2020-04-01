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  • CIES: игроки топ-пяти лиг Европы подешевеют на 28 процентов из-за коронавируса

CIES: игроки топ-пяти лиг Европы подешевеют на 28 процентов из-за коронавируса

1 апреля 2020, 23:58

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, предсказала падение стоимости игроков из-за коронавируса. По мнению организации, спортсмены топ-пяти лиг Европы подешевеют в среднем на 28 процентов.

Если сейчас суммарно указанные футболисты стоят 32,7 миллиарда евро, то в случае приостановки сезона до конца июня будут стоить 23,4 миллиарда.

Например, CIES указывает, что Поль Погба будет стоить 35 миллионов евро – его цена сократится вдвое.

  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 40000 человек.
  • Больше всего зараженных – в США.
  • В России заражено более 2,7 тысячи человек.

Источник: CIES Football Observatory
Европа
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