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    CIES: игроки топ-пяти лиг Европы подешевеют на 28 процентов из-за коронавируса

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, предсказала падение стоимости игроков из-за коронавируса. По мнению организации, спортсмены топ-пяти лиг Европы подешевеют в среднем на 28 процентов.

    Если сейчас суммарно указанные футболисты стоят 32,7 миллиарда евро, то в случае приостановки сезона до конца июня будут стоить 23,4 миллиарда.

    Например, CIES указывает, что Поль Погба будет стоить 35 миллионов евро – его цена сократится вдвое.

    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 40000 человек.
    • Больше всего зараженных – в США.
    • В России заражено более 2,7 тысячи человек.

    Источник: CIES Football Observatory

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    01.04.2020 23:58
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