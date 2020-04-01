CIES: игроки топ-пяти лиг Европы подешевеют на 28 процентов из-за коронавируса

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, предсказала падение стоимости игроков из-за коронавируса. По мнению организации, спортсмены топ-пяти лиг Европы подешевеют в среднем на 28 процентов.

Если сейчас суммарно указанные футболисты стоят 32,7 миллиарда евро, то в случае приостановки сезона до конца июня будут стоить 23,4 миллиарда.

Например, CIES указывает, что Поль Погба будет стоить 35 миллионов евро – его цена сократится вдвое.