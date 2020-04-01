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    «Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда

    «Манчестер Юнайтед» готов летом вступить в борьбу за норвежского форварда Эрлинга Холанда, если тот решит покинуть дортмундскую «Боруссию».

    Английский клуб уже пытался купить футболиста зимой, и с тех пор менеджеры «Юнайтед» пристально следят за прогрессом норвежца. «Боруссия» же попытается сохранить нападающего минимум еще на один сезон, поскольку есть вероятность, что немецкую команду покинет атакующий полузащитник Джейдон Санчо – главным претендентом на него считается все тот же «Манчестер Юнайтед». Одним из фаворитов в трансферной гонке за Холандом также называют мадридский «Реал».

    • 19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга».
    • В этом сезоне форвард забил 12 мячей в 11 играх за «Боруссию» во всех турнирах.
    • Рыночная стоимость норвежца – 80 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    01.04.2020 17:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Artemka544 8 часов назад

      Никуда он не пойдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1078

      FENIX-SL 9 часов назад

      как же надоели все трогать Боруссию
      искренне хочется эту команду видеть в топе всегда

      0
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      Рейтинг: +1302

      Павел Буре 12 часов назад

      Вот это в духе МЮ, зажать 40 лямов, чтобы потом купить за 140!!!!!! У Е ба н ы б л я д ь.

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