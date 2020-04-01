«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда

«Манчестер Юнайтед» готов летом вступить в борьбу за норвежского форварда Эрлинга Холанда, если тот решит покинуть дортмундскую «Боруссию».
Английский клуб уже пытался купить футболиста зимой, и с тех пор менеджеры «Юнайтед» пристально следят за прогрессом норвежца. «Боруссия» же попытается сохранить нападающего минимум еще на один сезон, поскольку есть вероятность, что немецкую команду покинет атакующий полузащитник Джейдон Санчо – главным претендентом на него считается все тот же «Манчестер Юнайтед». Одним из фаворитов в трансферной гонке за Холандом также называют мадридский «Реал».
- 19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга».
- В этом сезоне форвард забил 12 мячей в 11 играх за «Боруссию» во всех турнирах.
- Рыночная стоимость норвежца – 80 миллионов евро.
Источник: ESPN