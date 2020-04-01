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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда

1 апреля 2020, 17:41
3

«Манчестер Юнайтед» готов летом вступить в борьбу за норвежского форварда Эрлинга Холанда, если тот решит покинуть дортмундскую «Боруссию».

Английский клуб уже пытался купить футболиста зимой, и с тех пор менеджеры «Юнайтед» пристально следят за прогрессом норвежца. «Боруссия» же попытается сохранить нападающего минимум еще на один сезон, поскольку есть вероятность, что немецкую команду покинет атакующий полузащитник Джейдон Санчо – главным претендентом на него считается все тот же «Манчестер Юнайтед». Одним из фаворитов в трансферной гонке за Холандом также называют мадридский «Реал».

  • 19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга».
  • В этом сезоне форвард забил 12 мячей в 11 играх за «Боруссию» во всех турнирах.
  • Рыночная стоимость норвежца – 80 миллионов евро.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Боруссия Д Реал Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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Павел Буре
1585759944
Вот это в духе МЮ, зажать 40 лямов, чтобы потом купить за 140!!!!!! У Е ба н ы б л я д ь.
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Artemka544
1585775781
Никуда он не пойдёт
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zigbert
1585829314
Игрок быстро прогрессирующий. Наверняка его стоимость повысится через год.
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