«СДЗД»: зарплата Семака в «Зените» вырастет до 1,8 миллиона евро

Хотя Семак и просил больше, думается что обе стороны устроит такой расклад. Аллегри достался бы Зениту значительно дороже.
«Зенит» договорился с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.
По информации «Спорт день за днем», стороны заключат соглашение до лета 2021 года с опцией продления еще на один сезон.
При этом зарплата 44-летнего специалиста вырастет на 600 тысяч евро – с 1,2 до 1,8 миллиона.
Также Семак получит более значимую роль в вопросе формирования состава.
Сообщается, что «Зенит» не рассматривал других кандидатур на пост тренера, а подписание нового договора состоится после завершения вынужденной паузы в РПЛ.