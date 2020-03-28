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  • «СДЗД»: зарплата Семака в «Зените» вырастет до 1,8 миллиона евро

«СДЗД»: зарплата Семака в «Зените» вырастет до 1,8 миллиона евро

28 марта 2020, 12:33
8

«Зенит» договорился с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.

По информации «Спорт день за днем», стороны заключат соглашение до лета 2021 года с опцией продления еще на один сезон.

При этом зарплата 44-летнего специалиста вырастет на 600 тысяч евро – с 1,2 до 1,8 миллиона.

Также Семак получит более значимую роль в вопросе формирования состава.

Сообщается, что «Зенит» не рассматривал других кандидатур на пост тренера, а подписание нового договора состоится после завершения вынужденной паузы в РПЛ.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Taps
1585396785
1 млн.руб. в месяц вполне достаточно.
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кто там
1585402257
Так если не ошибаюсь, тут писали что данный попущен.. тренер хотел не менее 2,5 млн.? На что я сказал что ему напомнят его место, в принципе так и случилось, а что бы не расстраивался, то *пообещали* *учитывать* его мнение при покупке/продаже игроков, ясно понятно.
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portero
1585403415
Он и состав может сам формировать? А сейчас он его даже на игру не мог сам этого делать?
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paracetamol
1585404242
Хватит ему. Не может нормально команду к ЛЧ подготовить, соображалки не хватает!
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Hektor 84
1585435769
А что так мало? Просил ведь 2,5
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zigbert
1585473280
Хотя Семак и просил больше, думается что обе стороны устроит такой расклад. Аллегри достался бы Зениту значительно дороже.
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