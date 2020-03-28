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    «СДЗД»: зарплата Семака в «Зените» вырастет до 1,8 миллиона евро

    «Зенит» договорился с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.

    По информации «Спорт день за днем», стороны заключат соглашение до лета 2021 года с опцией продления еще на один сезон.

    При этом зарплата 44-летнего специалиста вырастет на 600 тысяч евро – с 1,2 до 1,8 миллиона.

    Также Семак получит более значимую роль в вопросе формирования состава.

    Сообщается, что «Зенит» не рассматривал других кандидатур на пост тренера, а подписание нового договора состоится после завершения вынужденной паузы в РПЛ.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.03.2020 12:33
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 12:14

      Хотя Семак и просил больше, думается что обе стороны устроит такой расклад. Аллегри достался бы Зениту значительно дороже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 марта 2020, 01:49

      А что так мало? Просил ведь 2,5

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 марта 2020, 17:04

      Хватит ему. Не может нормально команду к ЛЧ подготовить, соображалки не хватает!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 16:50

      Он и состав может сам формировать?
      А сейчас он его даже на игру не мог сам этого делать?

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 28 марта 2020, 16:30

      Так если не ошибаюсь, тут писали что данный попущен.. тренер хотел не менее 2,5 млн.? На что я сказал что ему напомнят его место, в принципе так и случилось, а что бы не расстраивался, то *пообещали* *учитывать* его мнение при покупке/продаже игроков, ясно понятно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 28 марта 2020, 14:59

      1 млн.руб. в месяц вполне достаточно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > alarm 28 марта 2020, 16:53

      Вам с аденом переписку надо устроить, или тему создать, стыдно ...

      4
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