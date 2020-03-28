«СДЗД»: зарплата Семака в «Зените» вырастет до 1,8 миллиона евро

«Зенит» договорился с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.

По информации «Спорт день за днем», стороны заключат соглашение до лета 2021 года с опцией продления еще на один сезон.

При этом зарплата 44-летнего специалиста вырастет на 600 тысяч евро – с 1,2 до 1,8 миллиона.

Также Семак получит более значимую роль в вопросе формирования состава.

Сообщается, что «Зенит» не рассматривал других кандидатур на пост тренера, а подписание нового договора состоится после завершения вынужденной паузы в РПЛ.