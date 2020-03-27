Иванов: «Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нынешний сезон РПЛ необходимо завершить без определения чемпиона.

«Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то ее еще не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же.

Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать.

Вариант с урезанием зарплат? Не знаю, как в других клубах, но у нас не такие высокие зарплаты. Если даже футболисты «Барселоны» отказались от этого… Понимаете, у нас зарплата в рублях, то есть иностранцы из еврозоны уже потеряли около 20% из-за курса. Так что я не знаю, как будет выглядеть, если мы урежем зарплаты», – сказал президент «Урала».