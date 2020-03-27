Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Иванов: «Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нынешний сезон РПЛ необходимо завершить без определения чемпиона.

    «Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то ее еще не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же.

    Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать.

    Вариант с урезанием зарплат? Не знаю, как в других клубах, но у нас не такие высокие зарплаты. Если даже футболисты «Барселоны» отказались от этого… Понимаете, у нас зарплата в рублях, то есть иностранцы из еврозоны уже потеряли около 20% из-за курса. Так что я не знаю, как будет выглядеть, если мы урежем зарплаты», – сказал президент «Урала».

    • «Урал» занимает 11-е место.
    • Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет два очка.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Artemka544 57 минут назад

      Так вообще завязать с футболом навсегда!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1657

      KPCCSPB 58 минут назад

      М-да, чемпионство никому не светит, кроме Зенита, что за фигню он несёт, что значит обнулить чемп, а расходы эти, кто оплатит? Которые были потрачены, животное

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru