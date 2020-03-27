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  • Иванов: «Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона»

Иванов: «Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона»

27 марта 2020, 11:46
8

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что нынешний сезон РПЛ необходимо завершить без определения чемпиона.

«Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то ее еще не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же.

Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать.

Вариант с урезанием зарплат? Не знаю, как в других клубах, но у нас не такие высокие зарплаты. Если даже футболисты «Барселоны» отказались от этого… Понимаете, у нас зарплата в рублях, то есть иностранцы из еврозоны уже потеряли около 20% из-за курса. Так что я не знаю, как будет выглядеть, если мы урежем зарплаты», – сказал президент «Урала».

  • «Урал» занимает 11-е место.
  • Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет два очка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (8)
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Artemka544
1585299654
Так вообще завязать с футболом навсегда!!!!
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portero
1585303376
Твое мнение уже было и оно понятно, дождемся мая и помсмотрим..... Надеюсь доиграют и истерика закончится... Хотя властям это очень нравится, во всем мире...
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the teacher
1585303779
Гриша ты не прав!
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vladimir-7
1585304030
Газпром не позволит, а остальных и спрашивать не будут.
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zigbert
1585329791
Сейчас трудно даже загадывать что будет дальше.
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vitvik
1585329992
Всех на карантин навечно. Можно играть, если одна команда выйдет в марлевых масках, вторая в противогазах и в одинаковых защитных костюмах. Во втором тайме поменяются. Щас паника актуальна! Только за водкой сходить не страшно.
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Hektor 84
1585433134
2 ляма р. Маленькая з/ п? Пиз дабол вонючий! Весь ваш бюджетный Урал на МРОТ надо посадить.
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