Черышев – о новом тренере «Пари НН»: «Кто это такой?»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев недоволен назначением Саши Илича в «Пари НН».

«Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл?

По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!

Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему?

Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьeзные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился.

У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», – сказал Черышев.