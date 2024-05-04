Черышев – о новом тренере «Пари НН»: «Кто это такой?»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев недоволен назначением Саши Илича в «Пари НН».
«Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл?
По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!
Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему?
Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьeзные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился.
У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», – сказал Черышев.
- «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
- Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
- 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
- Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.