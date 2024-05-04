Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Черышев – о новом тренере «Пари НН»: «Кто это такой?»

    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев недоволен назначением Саши Илича в «Пари НН».

    «Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл?

    По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!

    Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему?

    Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьeзные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился.

    У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», – сказал Черышев.

    • «Пари НН» идет на 11-м месте в РПЛ с 28 очками в 26 турах.
    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.
    • Ожидается, что его контракт с нижегородцами будет рассчитан до лета 2025 года.

    Новости по теме
    Бубнов дал прогоноз на матчи 27-го тура РПЛ
    Канчельскис раскритиковал выбор нового тренера для «Пари НН»
    Мостовой поставил нового тренера «Пари НН» выше Абаскаля 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MazaiNN
    1714816183
    А до этого в клубе были тренеры с чем похвастаться.
    Ответить
    Pourquoi pas
    1714816612
    Ха-ха-ха! А Абаскаль до Спартака чё добился???
    Ответить
    АлексМак
    1714818931
    конечно прав
    Ответить
    Taps
    1714820959
    Этим гнидам от спорта лишь бы какие-нибудь бабки срубить. Взятки, откаты ...
    Ответить
    Алексей З
    1714821633
    "Зачем приглашать человека , который ничего не выиграл ? " Это сильно !!! Объясните Черышеву , что Гвардиола , Анчелотти , Клопп , да и он уже при деле и просто не осталось"победителей" для статусного НН.
    Ответить
    saf05
    1714821858
    А ты кто такой?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+