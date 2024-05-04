Джикия вернулся в строй после пропуска четырех матчей

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщил о готовности игрока вернуться на поле.
«Георгий – часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении.
Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», – сказал агент.
- В этом сезоне Джикия поучаствовал только в 11 матчах.
- Он не выходил на поле с 17 апреля из-за мышечной травмы.
- Спартаковский капитан не играл с «Ростовом» (5:1), ЦСКА (0:0), «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).