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    Джикия вернулся в строй после пропуска четырех матчей

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщил о готовности игрока вернуться на поле.

    «Георгий – часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении.

    Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», – сказал агент.

    • В этом сезоне Джикия поучаствовал только в 11 матчах.
    • Он не выходил на поле с 17 апреля из-за мышечной травмы.
    • Спартаковский капитан не играл с «Ростовом» (5:1), ЦСКА (0:0), «Локомотивом» (3:2) и «Динамо» (2:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    ZAITZEFF2011
    1714821589
    Вернулся в строй лавочников-запасных? Пора на пенсию вместе с Дзюбой и многими пенсионерами которые тянут на себя бюджеты команд.
    Ответить
    ...уефан
    1714823302
    ... лучше молодёжь наигрывать на перспективу...
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    alefreddy
    1714826651
    пусть отдыхает без него пока все хорошо
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