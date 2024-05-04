Джикия вернулся в строй после пропуска четырех матчей

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, сообщил о готовности игрока вернуться на поле.

«Георгий – часть «Спартака», и сейчас, как и вся команда он находится в отличном настроении.

Именно с таким настроем он готовится к ближайшим матчам. Он готов играть», – сказал агент.